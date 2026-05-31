Βίαια επεισόδια στην Αλβανία: Κάτοικοι διαμαρτύρονταν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Ανάμεσά τους υπάρχει και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο σε διαμαρτυρία στο Ζβέρνετς, όταν διαδηλωτές που αντιδρούν στην ανέγερση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι συγκρούστηκαν αρχικά με άτομα που οι ίδιοι περιγράφουν ως ιδιωτική ασφάλεια των εταιρειών του έργου.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, κάτοικοι της περιοχής και εκπρόσωποι από το κόμμα της Αριστεράς «Κίνημα Μαζί», οι οποίοι αντιτίθενται στα σχέδια δόμησης σε μια από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά ζώνες των αλβανικών ακτών. Όπως υποστηρίζουν, οι παρεμβάσεις απειλούν το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα του Pishë Poro–Narta.

Πρόκειται για μια προστατευόμενη περιοχή ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας και τον ποταμό Αώο. Στις 26 Οκτωβρίου 2022, με απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης, υποβαθμίστηκε το καθεστώς της από «διαχειριζόμενο φυσικό καταφύγιο» σε «προστατευόμενο τοπίο».

Καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκών μεταξύ διαδηλωτών και ατόμων με πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά. Σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας διαδηλωτής να σύρεται στο έδαφος από τα συγκεκριμένα άτομα.

Στην περιοχή βρίσκονταν επίσης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν σχηματίσει κλοιό γύρω από τον χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με καταγγελίες διαδηλωτών, η αστυνομία δεν παρενέβη άμεσα για να αποκλιμακώσει την κατάσταση γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ένταση.

Οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση διακοπή των εργασιών και επανεξέταση του έργου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Το επεισόδιο συνδέεται με σχέδια για την ανάπτυξη μεγάλου τουριστικού θέρετρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον διαδηλωτή να απομακρύνεται βίαια, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, δέχθηκε χτυπήματα μέσα στον περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου πριν μεταφερθεί εκτός αυτού. Μετά το περιστατικό η ένταση κλιμακώθηκε, με ανταλλαγή πετρών και χρήση δακρυγόνων σε ορισμένα σημεία.

Ο βουλευτής από το «Κίνημα Μαζί» Ρέντι Μούτσι δήλωσε ότι ο διαδηλωτής έχασε τις αισθήσεις του έπειτα από χτύπημα στον λαιμό από ιδιωτικούς φρουρούς, ενώ άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι στο νοσοκομείο «έφτυνε αίμα». Ο επικεφαλής του χωριού Ζβέρνετς, Κοστάκ Κονομί, μιλώντας στο reporter.al έκανε επίσης λόγο για βίαιη μεταχείριση πριν την κατάρρευση του διαδηλωτή.

Τι απαντάνε αστυνομία και αρμόδια εταιρεία

Η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να προκαλέσει φθορές στον φράχτη του εργοταξίου και ότι ο συγκεκριμένος διαδηλωτής εισήλθε παράνομα στον περιφραγμένο χώρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη μεταφορά του από ιδιωτικούς φρουρούς υπέστη σωματικές βλάβες και ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες τόσο για δύο εργαζόμενους της ιδιωτικής ασφάλειας όσο και για 15 διαδηλωτές.

Η εταιρεία του έργου καταδίκασε πράξεις βίας κατά της ιδιωτικής περιουσίας, χωρίς να απαντήσει άμεσα στις καταγγελίες περί υπέρμετρης βίας.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα την ταυτότητα της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας που βρισκόταν στο σημείο, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών δεν προχώρησε σε δηλώσεις.

Το περιστατικό αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια μακροχρόνια διαμάχη γύρω από την αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής, όπου έχουν προγραμματιστεί εκτεταμένες τουριστικές επενδύσεις, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.