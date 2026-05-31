Ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος 46 και 20 ετών έπειτα από τροχαίο με μηχανή

Μία οικογενειακή τραγωδία συνέβη στην Πάτρα, όπου πατέρας και γιος, 46 και 20 ετών αντίστοιχα, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τροχαίο δυστύχημα με μηχανή. Ο 20χρονος γιος απεβίωσε ακαριαία στο σημείο της σύγκρουσης, ενώ ο 46χρονος πατέρας κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο. Το γεγονός έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας και της Αρχαίας Ολυμπίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οικογενειακή τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκροί πατέρας 46 ετών και ο 20χρονος γιος του έπειτα από τροχαίο με μηχανή στην Πάτρα.
  • Ο 46χρονος πατέρας κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ ο 20χρονος γιος πέθανε ακαριαία στο σημείο του δυστυχήματος.
  • Το τροχαίο έγινε στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, με την τραγωδία να έχει συγκλονίσει την Πάτρα και την Αρχαία Ολυμπία.

Οικογενειακή τραγωδία στην άσφαλτο, καθώς ο 46χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έπειτα από το τροχαίο στην Πάτρα κατέληξε.

Πρόκειται για τον πατέρα του 20χρονου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο του δυστυχήματος. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την Πάτρα και την Αρχαία Ολυμπία, όπου κατοικούσαν.

Το τροχαίο έγινε στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού έφυγε από την πορεία της και ανετράπη.

Η πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 20χρονος πέθανε ακαριαία, όπως αναφέρει το tempo24.gr.

 

