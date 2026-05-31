Ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος 46 και 20 ετών έπειτα από τροχαίο με μηχανή

Οικογενειακή τραγωδία στην άσφαλτο, καθώς ο 46χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έπειτα από το τροχαίο στην Πάτρα κατέληξε.

Πρόκειται για τον πατέρα του 20χρονου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο του δυστυχήματος. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την Πάτρα και την Αρχαία Ολυμπία, όπου κατοικούσαν.

Το τροχαίο έγινε στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού έφυγε από την πορεία της και ανετράπη.

Η πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 20χρονος πέθανε ακαριαία, όπως αναφέρει το tempo24.gr.