Λίβανος: Επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά η Γαλλία για τις επιθέσεις του Ισραήλ

Η Γαλλία ζήτησε επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ, στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ζήτησα επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ (…) τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την (ισραηλινή) κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Εδώ πρόκειται για ένα σημαντικό σφάλμα του Ισραήλ διότι (…) αυτή η προέλαση στο λιβανικό έδαφος δεν έρχεται μόνο σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του Ισραήλ, αφού από τις 17 Απριλίου έχουμε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά και με το διεθνές δίκαιο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Διότι, κάθε χωριό που βομβαρδίζεται, κάθε χωριό που καταλαμβάνεται, κάθε πολίτης που σκοτώνεται ενισχύει την Χεζμπολάχ», είπε.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό προειδοποίησε ότι η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ «αποδυναμώνει επίσης» την δυναμική μίας συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν «που προβλέπει την κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ως προς την διαπραγμάτευση συμφωνίας για ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για λόγια που δεν θα συνοδευτούν από έργα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επαίρεται ότι έχει την δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Κατά το παρελθόν, «το Ιράν είχε πάλι πει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αλλά υπάρχουν τα λόγια και έπειτα υπάρχουν οι δεσμεύσεις».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπενθύμισε ότι μία συμφωνία είχε γίνει αντικείμενο εντατικής διαπραγμάτευσης με το Ιράν πριν από 10 περίπου χρόνια σχετικά με την ρυθμιστική πλαισίωση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και τότε οι Δυτικοί είχαν επιτύχει «επαληθευμένο, σημαντικό περιορισμό των ιρανικών πυρηνικών ικανοτήτων».

«Αρα είναι εφικτό, αλλά και πάλι, προϋποθέτει, πέραν των μεγάλων δηλώσεων αρχών, την επεξεργασία των λεπτομερειών», πρόσθεσε αναφερόμενος στον καθορισμό ορίων στις πυρηνικές δραστηριότητες και στους όρους της επαλήθευσης.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP