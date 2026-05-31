Λίβανος: Το Ισραήλ κατέλαβε το κάστρο Μποφόρ – Η Ταξιαρχία Γκολάνι ύψωσε ξανά τη σημαία της και εγκλωβίζει τη Χεζμπολάχ

Σε μια σημαντική προέλαση στο νότιο Λίβανο προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), καταλαμβάνοντας το ιστορικό κάστρο Μποφόρ, ηλικίας 900 ετών, καθώς και τη στρατηγικής σημασίας ομώνυμη κορυφογραμμή.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί πριν από περισσότερες από έξι εβδομάδες.

Η επιχείρηση εξαπολύθηκε αμέσως μετά το περασμένο Σάββατο. Η ημέρα εκείνη καταγράφηκε ως μία από τις πιο αιματηρές, με τη Χεζμπολάχ να εξαπολύει τα σφοδρότερα πλήγματα κατά του βορείου Ισραήλ από την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν σχολεία και να επιβάλουν περιορισμούς στις μετακινήσεις.

Συμβολική κατάληψη

Σε μια κίνηση με βαρύ ιστορικό και στρατιωτικό συμβολισμό, οι IDF ύψωσαν τη σημαία του Ισραήλ καθώς και τη σημαία της Ταξιαρχίας Γκολάνι πάνω από το κάστρο Μποφόρ, μετά την κατάληψη της στρατηγικής τοποθεσίας.

Το μεσαιωνικό κάστρο, το οποίο δεσπόζει πάνω από μια υψηλή κορυφογραμμή με θέα στον ποταμό Σλόχι (έναν από τους παραποτάμους του Λιτάνι), χρησιμοποιείται στρατιωτικά εδώ και εκατοντάδες χρόνια για τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής, όπου ο ποταμός Λιτάνι κάνει μια απότομη στροφή, κινούμενος από τον βορρά προς τον νότο και στη συνέχεια δυτικά προς τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Το ίδιο το κάστρο, άλλωστε, φέρει έναν εξαιρετικά ισχυρό συμβολισμό για το Ισραήλ. Στις 6 και 7 Ιουνίου του 1982, ισραηλινά στρατεύματα είχαν δώσει μια σκληρή μάχη διάρκειας δύο ημερών ανεβαίνοντας εκείνη την κορυφογραμμή για να καταλάβουν το κάστρο.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της επιχείρησης, στρατιώτες της Γκολάνι —της ίδιας ταξιαρχίας που πραγματοποίησε και την πρόσφατη έφοδο— είχαν πολεμήσει εναντίον μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) στο σημείο, σκοτώνοντας δεκάδες από αυτούς.

Η επιχείρηση εκείνη, ωστόσο, είχε επιτευχθεί με τεράστιο τίμημα. Στη μάχη του 1982 είχαν χάσει τη ζωή τους έξι Ισραηλινοί στρατιώτες.

Μετά την κατάληψή του, οι IDF διατήρησαν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή του κάστρου κατά τη διάρκεια της 18ετούς κατοχής του νοτίου Λιβάνου από το 1982 έως το 2000, προτού τελικά αποσύρουν τα στρατεύματά τους.

Η επιχείρηση και ο έλεγχος της κορυφογραμμής

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των IDF, η στρατιωτική επιχείρηση επικεντρώθηκε στην εδραίωση του ελέγχου στην κορυφογραμμή Μποφόρ και στην περιοχή Ουάντι αλ-Σαλούκι (Wadi al-Saluki).

צה”ל החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים, כחלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון, ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה.

הפעילות החלה לפני מספר ימים,… pic.twitter.com/Nl7iiR3WHT — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 31, 2026



Παράλληλος στόχος ήταν η αποδυνάμωση της πολιτοφυλακής της Χεζμπολάχ και η καταστροφή των υποδομών που είχε εγκαταστήσει στην περιοχή υπό την καθοδήγηση του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων για την κατάληψη του μεσαιωνικού οχυρού, ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κάποιο επίσημο σχόλιο ή τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης του Λιβάνου ή από την ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Η κατάληψη του κάστρου και της γύρω περιοχής βαθαίνει το στρατιωτικό αποτύπωμα του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου.

Το μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ παραμένει εξαιρετικά ενεργό, την ίδια ώρα που μια παράλληλη εκεχειρία συνεχίζει να τηρείται στο ευρύτερο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι η Χεζμπολάχ ενεπλάκη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εξαπολύοντας ρουκέτες και drones στις 2 Μαρτίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν (28 Φεβρουαρίου), γεγονός που ώθησε το Ισραήλ να ξεκινήσει επιχειρήσεις για την απώθηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης από τα βόρεια σύνορά του.

Το στρατηγικό πλεονέκτημα

Η προέλαση στο κάστρο Μποφόρ εξασφαλίζει πλέον στα ισραηλινά στρατεύματα ένα πλεονεκτικό σημείο παρατήρησης με θέα σε μεγάλο μέρος του νοτίου Λιβάνου αλλά και του βορείου Ισραήλ — περιοχές που στο παρελθόν είχαν αποτελέσει στόχο επιθέσεων.

Από το συγκεκριμένο σημείο, οι IDF επιβλέπουν όλες τις πόλεις και τα χωριά που περιβάλλουν την πόλη της Ναμπατίγια. Παράλληλα, το κάστρο έχει θέα προς τη δυτική Κοιλάδα Μπεκάα, εκτεινόμενο σε μια οπτική ακτίνα που φτάνει μέχρι τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν και τη βόρεια Γαλιλαία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ισραηλινού στρατού, «Η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε πολυάριθμες επιθέσεις από την κορυφογραμμή».

Οι IDF συμπλήρωσαν ότι τα στρατεύματά τους επιχειρούν αυτή τη στιγμή εναντίον των υποδομών εκτόξευσης στην περιοχή, «από τις οποίες εκατοντάδες βλήματα εκτοξεύτηκαν εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών των IDF».

Αποκοπή ανεφοδιασμού και φόβοι για επέκταση των επιχειρήσεων

Με τα ισραηλινά στρατεύματα να ελέγχουν πλέον απόλυτα το κάστρο Μποφόρ, η ανησυχία στον Λίβανο είναι διάχυτη, με τους κατοίκους και τους αναλυτές να εκφράζουν φόβους ότι η στρατιωτική επιχείρηση πρόκειται να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, ακριβώς λόγω του πλεονεκτικού σημείου παρατήρησης που διαθέτουν πλέον οι Ισραηλινοί.

Στην πράξη, οι IDF απομόνωσαν τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ, καθώς ουσιαστικά απέκοψαν τις γραμμές ανεφοδιασμού για τη Χεζμπολάχ από τη Κοιλάδα Μπεκάα προς την επαρχία της Ναμπατίγια καθώς και προς τον νότιο Λίβανο.

Στο στόχαστρο προπύργιο της Χεζμπολάχ

Ταυτόχρονα, οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν οπτικά και στρατιωτικά τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που οδηγεί από τη Σιδώνα και την Τύρο προς την επαρχία της Ναμπατίγια.

Δεδομένου ότι η Ναμπατίγια – ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα προπύργια της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο- είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη στην περιοχή, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει τεράστια προβλήματα και ανθρωπιστική πίεση για τους αμάχους που διαβιούν σε αυτές τις περιοχές.

Μπεζαλέλ Σμότριτς: «Διόρθωση εθνικών αμαρτιών» η κατάληψη του κάστρου Μποφόρ

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε την είδηση της κατάληψης του κάστρου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως μια αποκατάσταση των παλαιών «αμαρτιών» που ακολούθησαν την αποχώρηση της χώρας από το λιβανικό έδαφος πριν από δύο δεκαετίες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σμότριτς ανέφερε: «Υποσχεθήκαμε στους ηρωικούς κατοίκους του βορρά διαρκή ασφάλεια, και ενεργούμε με αποφασιστικότητα για να το πετύχουμε αυτό. Η επιστροφή στο Μποφόρ είναι μια έκφραση διόρθωσης παλαιών εθνικών αμαρτιών και στρεβλών αντιλήψεων».

את ביטחון ישראל מבצרים בעוצמה ולא בכניעה ונסיגות. הבטחנו לתושבי הצפון הגיבורים ביטחון לאורך זמן ואנו פועלים בנחישות כדי להשיג זאת. החזרה לבופור היא ביטוי לתיקון חטאים לאומיים ישנים ותפיסות מעוותות. ברחנו מלבנון וקיבלנו את אסון לבנון השניה ואת התעצמות חיזבאללה לממדים מפלצתיים… pic.twitter.com/ojpZuA9Yea — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) May 31, 2026



Ο Ισραηλινός υπουργός χαρακτήρισε «καταστροφή» την υποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο μετά τον πόλεμο των 34 ημερών εναντίον της Χεζμπολάχ το 2006.

Όπως ισχυρίστηκε, η κίνηση αυτή επέτρεψε στην ένοπλη λιβανική οργάνωση να γιγαντωθεί «σε τερατώδεις διαστάσεις, τις οποίες τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να εξαλείψουμε μέσα από σκληρή δουλειά».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, συνέδεσε την τρέχουσα επιχείρηση με τις ιστορικές μάχες στο σημείο.

«Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την ηρωική Μάχη του Μποφόρ, και κατά την ημέρα μνήμης για τον Πόλεμο της Ειρήνης για τη Γαλιλαία, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών της Γκολάνι που έπεσαν στη Μάχη του Μποφόρ, οι στρατιώτες των IDF, υπό την καθοδήγηση της Ταξιαρχίας Γκολάνι, επέστρεψαν στην κορυφή του Μποφόρ και ύψωσαν για άλλη μια φορά την ισραηλινή σημαία και τη σημαία της Γκολάνι εκεί».

44 שנים אחרי קרב הגבורה על הבופור, וביום האזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל ובהם חיילי גולני שנפלו בקרב על הבופור – לוחמי צה”ל ובראשם חטיבת גולני, שבו אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני. בהנחיית ראש הממשלה נתניהו ובהנחייתי, צה”ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את… pic.twitter.com/NjtlYSZqu4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2026



Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera, Times of Israel