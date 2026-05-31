Νότια Καρολίνα: Μυστήριο με ισχυρό κρότο που «συντάραξε» την πολιτεία των ΗΠΑ – Δείτε βίντεο

Ένα ανεξήγητο φαινόμενο έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές και τους επιστήμονες στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, έπειτα από έναν εκκωφαντικό θόρυβο που συγκλόνισε μεγάλο μέρος της πολιτείας το απόγευμα της Πέμπτης.

Το ακριβές αίτιο της ισχυρής δόνησης παραμένει άγνωστο, προκαλώντας ένα νέο θρίλερ, καθώς οι επίσημοι φορείς αποκλείουν διαδοχικά τα επικρατέστερα σενάρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα) την Πέμπτη 28 Μαΐου και έγινε αισθητό σε ολόκληρο το κεντρικό τμήμα της Νότιας Καρολίνας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κολούμπια, καθώς και σε μια έκταση που εκτείνεται τουλάχιστον 65 με 80 χιλιόμετρα ανατολικά.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 5,6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της περιοχής Σεντ Άντριους, στην ευρύτερη μητροπολιτική ζώνη της Κολούμπια.

Notable quake, preliminary info: M 0.0 Sonic Boom – 6 km NNE of Saint Andrews, South Carolina https://t.co/AWQJf1Tdfi — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) May 28, 2026



Αν και δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή σοβαροί τραυματισμοί, η περιοχή βυθίστηκε στην… απορία.

Εκατοντάδες κάτοικοι περιέγραψαν έναν ξαφνικό θόρυβο που έμοιαζε με εκκωφαντική βροντή ή τεράστια έκρηξη, συνοδευόμενο από ένα τράνταγμα που παρέπεμπε σε σεισμό.

ALERT: Random ‘sonic boom’ shocks thousands across multiple East Coast US states. The random sonic boom, a loud explosion noise caused by an object breaking the sound barrier, was captured by Ring doorbells and surveillance footage in South Carolina. There have also been… pic.twitter.com/JnrPUjtt5C — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) May 29, 2026



Πολλοί εξέφρασαν τον τρόμο τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένιωσα σαν να εξερράγη βόμβα», έγραψε ένας. «Κουνήθηκε το δωμάτιό μου», σημείωσε ένας δεύτερος.

Μέχρι στιγμής, καμία εταιρεία ή επίσημος φορέας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ενώ πολλές πιθανότητες έχουν ήδη αποκλειστεί από τους ειδικούς, οι οποίοι αποφεύγουν να δεσμευτούν σε μία συγκεκριμένη θεωρία.

A mysterious sonic boom shook the heart of South Carolina on Thursday, May 28, according to the US Geological Survey (USGS). Footage from Ryan Turiak shows the loud explosion shaking cameras at the Jim Hamilton-LB Owens Airport in Columbia. The USGS confirmed that the rattling,… pic.twitter.com/N1vxrpAdoC — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) May 29, 2026

Τρομοκρατική επίθεση ή αστυνομικό συμβάν: Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ρίτσλαντ, που καλύπτει την Κολούμπια, δεν φαίνεται να προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλώνοντας: «Το R.C.S.D. δεν έχει ενημερωθεί για τυχόν αίτια. Εάν λάβουμε οποιαδήποτε πληροφορία ότι επρόκειτο για ζήτημα επιβολής του νόμου, θα παράσχουμε ενημερώσεις».

Πτώση μετεωρίτη : Η NASA απέκλεισε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν προκλήθηκε από μετεωρίτη» , ανέφερε η υπηρεσία απαντώντας σε σχετική ερώτηση, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν αναφορές για κάποια πύρινη σφαίρα ούτε δορυφορικές καταγραφές μετεωρίτη στην περιοχή.

: Η NASA απέκλεισε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο. , ανέφερε η υπηρεσία απαντώντας σε σχετική ερώτηση, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν αναφορές για κάποια πύρινη σφαίρα ούτε δορυφορικές καταγραφές μετεωρίτη στην περιοχή. Σεισμός: Το USGS ήταν εξίσου σαφές. «Αυτό το συμβάν δεν είναι σεισμός» τόνισε. Η υπηρεσία συμπλήρωσε το βράδυ της Πέμπτης: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπήρξε σεισμική δραστηριότητα απόψε μέσα ή γύρω από την Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας. Η τελευταία καταγεγραμμένη δόνηση σε αυτή την περιοχή ήταν μεγέθους 1,9 ρίχτερ στις 22 Μαΐου. Τίποτα σήμερα».

Η θεωρία του υπερηχητικού κρότου και το νέο μυστήριο

Παρά τον αποκλεισμό του σεισμού, το USGS κατέθεσε μια εναλλακτική θεωρία για την προέλευση του ήχου.

«Τα καταγεγραμμένα κύματα και οι αναφορές αυτόπτων μαρτύρων συνάδουν με υπερηχητικό κρότο (sonic boom)», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Ο υπερηχητικός κρότος δημιουργείται όταν ένα αντικείμενο κινείται ταχύτερα από την ταχύτητα του ήχου (περίπου 1.234 χλμ/ώρα), συμπιέζοντας τον αέρα και δημιουργώντας κρουστικά κύματα.

Αν όμως ο θόρυβος ήταν πράγματι υπερηχητικός κρότος, αυτό ανοίγει ένα νέο μυστήριο: Ποιο ήταν το αντικείμενο που ανέπτυξε τέτοια ταχύτητα;

A mysterious sonic boom rattled parts of South Carolina on Thursday afternoon. 😮💥 📷: Viewer Ring cameras via @wis10 pic.twitter.com/l4O2ic8Yyq — WBTV News (@WBTV_News) May 29, 2026



Ελάχιστα πράγματα μπορούν να κινηθούν τόσο γρήγορα, με τις πιθανότητες να περιορίζονται σε αεροσκάφη υψηλής ταχύτητας ή διαστημικά σκάφη.

Επιπλέον, λόγω της ηχορύπανσης, στα αεροπλάνα απαγορεύεται κανονικά να σπάνε το φράγμα του ήχου πάνω από την ξηρά.

Οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται τέτοιου είδους οχήματα κράτησαν κλειστά τα χαρτιά τους.

Caught it on my Nest cam in Newton. Sounds like the South Carolina “sonic boom” yesterday. pic.twitter.com/yvay185tZj — Sean Sanker Sr. #fella 🇺🇸 🏳️‍🌈 🇺🇦 (@seansanker) May 30, 2026



Η διοίκηση αεροπορικών επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (US Navy) στον Ατλαντικό δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το θέμα. Από την πλευρά τους, η Πολεμική Αεροπορία (Air Force) και οι Πεζοναύτες (Marines) ανέφεραν την Παρασκευή ότι εξετάζουν το ζήτημα, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν συγκεκριμένα στοιχεία.

Μέχρι στιγμής, το μυστήριο γύρω από τον εκκωφαντικό θόρυβο παραμένει άλυτο.

Με πληροφορίες από: New York Times