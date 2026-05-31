Νότια Καρολίνα: Μυστήριο με ισχυρό κρότο που «συντάραξε» την πολιτεία των ΗΠΑ – Δείτε βίντεο

Ένας ανεξήγητος εκκωφαντικός θόρυβος συγκλόνισε μεγάλο μέρος της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ, θέτοντας σε συναγερμό αρχές και επιστήμονες. Ενώ σενάρια όπως σεισμός, πτώση μετεωρίτη ή τρομοκρατική επίθεση έχουν αποκλειστεί, η επικρατέστερη θεωρία είναι αυτή του υπερηχητικού κρότου, με την πηγή του ωστόσο να παραμένει άγνωστη.

  • Ένας ανεξήγητος εκκωφαντικός θόρυβος συγκλόνισε μεγάλο μέρος της Νότιας Καρολίνας, θέτοντας σε συναγερμό αρχές και επιστήμονες. Εκατοντάδες κάτοικοι περιέγραψαν έναν ξαφνικό θόρυβο που έμοιαζε με εκκωφαντική βροντή ή τεράστια έκρηξη.
  • Το ακριβές αίτιο της ισχυρής δόνησης παραμένει άγνωστο, καθώς οι επίσημοι φορείς αποκλείουν διαδοχικά τα επικρατέστερα σενάρια. Η NASA απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πτώσης μετεωρίτη, ενώ το USGS τόνισε ότι «Αυτό το συμβάν δεν είναι σεισμός».
  • Το USGS κατέθεσε την εναλλακτική θεωρία του υπερηχητικού κρότου, ωστόσο αυτό ανοίγει ένα νέο μυστήριο: Ποιο ήταν το αντικείμενο που ανέπτυξε τέτοια ταχύτητα; Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν παράσχει πληροφορίες, αφήνοντας το μυστήριο άλυτο.

Ένα ανεξήγητο φαινόμενο έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές και τους επιστήμονες στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, έπειτα από έναν εκκωφαντικό θόρυβο που συγκλόνισε μεγάλο μέρος της πολιτείας το απόγευμα της Πέμπτης.

Το ακριβές αίτιο της ισχυρής δόνησης παραμένει άγνωστο, προκαλώντας ένα νέο θρίλερ, καθώς οι επίσημοι φορείς αποκλείουν διαδοχικά τα επικρατέστερα σενάρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα) την Πέμπτη 28 Μαΐου και έγινε αισθητό σε ολόκληρο το κεντρικό τμήμα της Νότιας Καρολίνας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κολούμπια, καθώς και σε μια έκταση που εκτείνεται τουλάχιστον 65 με 80 χιλιόμετρα ανατολικά.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 5,6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της περιοχής Σεντ Άντριους, στην ευρύτερη μητροπολιτική ζώνη της Κολούμπια.


Αν και δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή σοβαροί τραυματισμοί, η περιοχή βυθίστηκε στην… απορία.

Εκατοντάδες κάτοικοι περιέγραψαν έναν ξαφνικό θόρυβο που έμοιαζε με εκκωφαντική βροντή ή τεράστια έκρηξη, συνοδευόμενο από ένα τράνταγμα που παρέπεμπε σε σεισμό.


Πολλοί εξέφρασαν τον τρόμο τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένιωσα σαν να εξερράγη βόμβα», έγραψε ένας. «Κουνήθηκε το δωμάτιό μου», σημείωσε ένας δεύτερος.

Μέχρι στιγμής, καμία εταιρεία ή επίσημος φορέας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ενώ πολλές πιθανότητες έχουν ήδη αποκλειστεί από τους ειδικούς, οι οποίοι αποφεύγουν να δεσμευτούν σε μία συγκεκριμένη θεωρία.

Τα σενάρια που αποκλείστηκαν

  • Τρομοκρατική επίθεση ή αστυνομικό συμβάν: Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ρίτσλαντ, που καλύπτει την Κολούμπια, δεν φαίνεται να προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλώνοντας: «Το R.C.S.D. δεν έχει ενημερωθεί για τυχόν αίτια. Εάν λάβουμε οποιαδήποτε πληροφορία ότι επρόκειτο για ζήτημα επιβολής του νόμου, θα παράσχουμε ενημερώσεις».
  • Πτώση μετεωρίτη: Η NASA απέκλεισε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν προκλήθηκε από μετεωρίτη», ανέφερε η υπηρεσία απαντώντας σε σχετική ερώτηση, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν αναφορές για κάποια πύρινη σφαίρα ούτε δορυφορικές καταγραφές μετεωρίτη στην περιοχή.
  • Σεισμός: Το USGS ήταν εξίσου σαφές. «Αυτό το συμβάν δεν είναι σεισμός» τόνισε. Η υπηρεσία συμπλήρωσε το βράδυ της Πέμπτης: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπήρξε σεισμική δραστηριότητα απόψε μέσα ή γύρω από την Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας. Η τελευταία καταγεγραμμένη δόνηση σε αυτή την περιοχή ήταν μεγέθους 1,9 ρίχτερ στις 22 Μαΐου. Τίποτα σήμερα».

Η θεωρία του υπερηχητικού κρότου και το νέο μυστήριο

Παρά τον αποκλεισμό του σεισμού, το USGS κατέθεσε μια εναλλακτική θεωρία για την προέλευση του ήχου.

«Τα καταγεγραμμένα κύματα και οι αναφορές αυτόπτων μαρτύρων συνάδουν με υπερηχητικό κρότο (sonic boom)», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Ο υπερηχητικός κρότος δημιουργείται όταν ένα αντικείμενο κινείται ταχύτερα από την ταχύτητα του ήχου (περίπου 1.234 χλμ/ώρα), συμπιέζοντας τον αέρα και δημιουργώντας κρουστικά κύματα.

Αν όμως ο θόρυβος ήταν πράγματι υπερηχητικός κρότος, αυτό ανοίγει ένα νέο μυστήριο: Ποιο ήταν το αντικείμενο που ανέπτυξε τέτοια ταχύτητα;


Ελάχιστα πράγματα μπορούν να κινηθούν τόσο γρήγορα, με τις πιθανότητες να περιορίζονται σε αεροσκάφη υψηλής ταχύτητας ή διαστημικά σκάφη.

Επιπλέον, λόγω της ηχορύπανσης, στα αεροπλάνα απαγορεύεται κανονικά να σπάνε το φράγμα του ήχου πάνω από την ξηρά.

Οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται τέτοιου είδους οχήματα κράτησαν κλειστά τα χαρτιά τους.


Η διοίκηση αεροπορικών επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (US Navy) στον Ατλαντικό δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το θέμα. Από την πλευρά τους, η Πολεμική Αεροπορία (Air Force) και οι Πεζοναύτες (Marines) ανέφεραν την Παρασκευή ότι εξετάζουν το ζήτημα, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν συγκεκριμένα στοιχεία.

Μέχρι στιγμής, το μυστήριο γύρω από τον εκκωφαντικό θόρυβο παραμένει άλυτο.

Με πληροφορίες από: New York Times

