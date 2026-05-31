Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος ξανά στη φυλακή- Τι θα δούμε αναλυτικά

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” με φοβερά μυστικά να βγαίνουν στο φως και τον Μαρκόπουλο να βρίσκεται ξανά πίσω από τα κάγκελα.

Τι θα δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα:

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026

Ο Νικόλαος μαθαίνει τα νέα της καθαίρεσής του, την ώρα που η Χλόη πείθει τον Αργύρη να αφήσει την Ελευθερία να μείνει μαζί της, αγωνιά όμως για το τι θα γίνει στη συνέχεια.

Ο Περικλής βοηθάει την Ελένη και την Άννα να συναντηθούν. Ο Νικηφόρος ζητά από τον Κυριάκο να μαζευτούν στο σπίτι του, μαζί με τη Θάλεια και τη Χριστίνα, για να τους ανακοινώσει σημαντικά νέα σχετικά με τον Παύλο.

Παράλληλα, ο Ηλίας ανακοινώνει στη Σοφία ότι παίρνει εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο και ότι θα πάνε μαζί στη Στέρνα, για να την επιτηρεί.

Κι ενώ ο Στέφανος παρακινεί τον Πέτρο να πάρει τον μικρό Κυριάκο και να φύγουν από το σπίτι της Χλόης, Πέτρος και Νικόλαος βρίσκονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι για τον μικρό.

Τρίτη 2 Ιουνίου 2026

O Πέτρος ξεσπά στη Χλόη και της αποκαλύπτει πως γνωρίζει την αλήθεια για την πατρότητα του Κυριάκου. Παράλληλα την κακολογεί στο Νικόλαο και του αποκαλύπτει πτυχές τους παρελθόντος τους, οδηγώντας τη σύγκρουσή τους στα άκρα. Η Χλόη τελικά τον διώχνει από το σπίτι με την στήριξη της Θάλειας, που ελπίζει να ησυχάσουν οι εντάσεις στο σπίτι.

Τα νέα για την επιστροφή της Σοφίας στη Στέρνα ωστόσο της προκαλούν φόβο για μια νέα αναστάτωση. Στο μεταξύ, η Ελένη ενημερώνει πλήρως την Άννα για το σχέδιο της και για τον πραγματικό ρόλο και τα κίνητρα του Περικλή.

Κι ενώ ο Νικόλαος παραμένει στο πλευρό της Χλόης παρά τις αποκαλύψεις του Πέτρου και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα μαζί της, ο Παύλος συλλαμβάνεται για όλα του τα εγκλήματα, μαζί με τον Τάσο και τον Βαζούρα.

Ο Βεργάδης σπεύδει να τον βοηθήσει, τού ξεκαθαρίζει όμως πως αυτήν τη φορά ίσως να μην μπορεί να τον σώσει.

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Στη χωροφυλακή, ο Βεργάδης ξεκαθαρίζει στον Παύλο ότι δεν έχει πλέον τη στήριξη που πίστευε. Στο σπίτι των Μαρκόπουλων, η επιστροφή της Σοφίας φέρνει αλυσιδωτές αποκαλύψεις. Μαθαίνει πως ο πατέρας της κρατείται για σοβαρά εγκλήματα, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα αποκαλύπτεται πως η Δώρα είναι ετεροθαλής αδελφή της.

Την ίδια ώρα, η Χλόη και ο Νικόλαος προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα της σχέσης τους, προβληματισμένοι για το πώς θα τη μοιραστούν με τα παιδιά.

Παράλληλα, στο μαγαζί της Θάλειας οι υπάλληλοι αποχωρούν αγανακτισμένοι, στιγματίζοντας την οικογένεια. Ο Πέτρος και η Ειρήνη έρχονται ξανά κοντά, αλλά αυτή τη φορά έχουν θεατή έναν άνθρωπο που δεν υπολόγιζαν, γεγονός που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Μέσα σε όλο αυτό το χάος, η Άννα και η Ελένη βιώνουν μια σπάνια στιγμή ευτυχίας.

Παράλληλα, ο Νικηφόρος ενισχύει τη δικογραφία εναντίον του Παύλου, προσθέτοντας ένα στοιχείο-κλειδί, που δένει ακόμα περισσότερο την υπόθεση εναντίον του.

