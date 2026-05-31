Your Face Sounds Familiar: Οι μεταμορφώσεις που θα καθηλώσουν απόψε – Δείτε φωτογραφίες από την προετοιμασία των παικτών

Στο νέο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» που θα προβληθεί στις 21:00, θα δούμε εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και έντονες στιγμές. Δείτε τις φωτογραφίες και το video από την προετοιμασία των παικτών και ετοιμαστείτε να μπείτε και εσείς στο μαγικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

yfsf
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό, επιβεβαιώνοντας σε κάθε επεισόδιο τη δυναμική του.
  • Με υψηλής αισθητικής ψυχαγωγική ταυτότητα, το αγαπημένο σόου υπόσχεται μια ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία, γεμάτη απίστευτες μεταμορφώσεις και εντυπωσιακές ερμηνείες.
  • Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση και μια δυνατή επιτροπή, οι ταλαντούχοι καλλιτέχνες προσφέρουν ενέργεια και συγκίνηση, μετά από αμέτρητες ώρες επίμονης δουλειάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό, επιβεβαιώνοντας σε κάθε επεισόδιο τη δυναμική του. Αυτό που θα δούμε αύριο, Κυριακή 31 Μαΐου στις 21:00, θα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα από απίστευτες μεταμορφώσεις, εντυπωσιακές ερμηνείες και απρόσμενες στιγμές, που θα συζητηθούν έντονα. Με υψηλής αισθητικής ψυχαγωγική ταυτότητα, το αγαπημένο σόου υπόσχεται μια ακόμη ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία.

Your Face Sounds Familiar: Έρχεται με vibe… υψηλής τάσης – Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής

Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, τη δυνατή επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη και τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Ίντρα Κέιν, Μέμο Μπεγνή, και αυτό το βράδυ της Κυριακής θα τα έχει όλα. Ενέργεια, ένταση, συγκίνηση και εντυπωσιακές στιγμές που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Πριν από την παρουσίαση κάθε act, όμως, υπάρχει μια δημιουργική διαδικασία. Μέσα από αμέτρητες ώρες επίμονης δουλειάς και συνεχής δοκιμής, χτίζεται βήμα – βήμα η κάθε λεπτομέρεια σε φωνή, ερμηνεία, υποκριτική, κίνηση και εικόνα. Τα πάντα περνούν από μια απαιτητική προετοιμασία, μέχρι όλα τα στοιχεία να «δέσουν» και να δώσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα πάνω στη σκηνή.

Τηλεθέαση (17/5): Το Your Face Sounds Familiar κυριάρχησε σε δυναμικό και γενικό κοινό

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής

  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Hugh Jackman
  • Μέμος Μπεγνής – Σοφία Αρβανίτη
  • Biased Beast – Ελένη Βιτάλη
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πλούταρχος
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Måneskin
  • Αφροδίτη Χατζημηνά – Κατερίνα Λιόλιου
  • Μαριάντα Πιερίδη – Blondie
  • Μαριλού Κατσαφάδου – Σωτηρία Μπέλλου
  • Ίντρα Κέιν – Ben E. King
  • Δωροθέα Μερκούρη – Raffaella Carrà

Δείτε το trailer

Βίντεο από τα backstage

 

Δείτε τις φωτογραφίες από την προετοιμασία των παικτών

yfsf yfsf yfsf yfsf yfsf yfsf yfsf yfsf yfsf yfsf

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ