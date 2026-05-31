Your Face Sounds Familiar: Οι μεταμορφώσεις που θα καθηλώσουν απόψε – Δείτε φωτογραφίες από την προετοιμασία των παικτών

Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό, επιβεβαιώνοντας σε κάθε επεισόδιο τη δυναμική του. Αυτό που θα δούμε αύριο, Κυριακή 31 Μαΐου στις 21:00, θα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα από απίστευτες μεταμορφώσεις, εντυπωσιακές ερμηνείες και απρόσμενες στιγμές, που θα συζητηθούν έντονα. Με υψηλής αισθητικής ψυχαγωγική ταυτότητα, το αγαπημένο σόου υπόσχεται μια ακόμη ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία.

Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, τη δυνατή επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη και τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Ίντρα Κέιν, Μέμο Μπεγνή, και αυτό το βράδυ της Κυριακής θα τα έχει όλα. Ενέργεια, ένταση, συγκίνηση και εντυπωσιακές στιγμές που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Πριν από την παρουσίαση κάθε act, όμως, υπάρχει μια δημιουργική διαδικασία. Μέσα από αμέτρητες ώρες επίμονης δουλειάς και συνεχής δοκιμής, χτίζεται βήμα – βήμα η κάθε λεπτομέρεια σε φωνή, ερμηνεία, υποκριτική, κίνηση και εικόνα. Τα πάντα περνούν από μια απαιτητική προετοιμασία, μέχρι όλα τα στοιχεία να «δέσουν» και να δώσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα πάνω στη σκηνή.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Hugh Jackman

Μέμος Μπεγνής – Σοφία Αρβανίτη

Biased Beast – Ελένη Βιτάλη

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πλούταρχος

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Måneskin

Αφροδίτη Χατζημηνά – Κατερίνα Λιόλιου

Μαριάντα Πιερίδη – Blondie

Μαριλού Κατσαφάδου – Σωτηρία Μπέλλου

Ίντρα Κέιν – Ben E. King

Δωροθέα Μερκούρη – Raffaella Carrà

Δείτε το trailer

Βίντεο από τα backstage

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Δείτε τις φωτογραφίες από την προετοιμασία των παικτών