Γαλλία: Δεύτερο Champions League για την PSG σε μια νύχτα ιστορικού θριάμβου – «Πεδίο μάχης» το Παρίσι και η Τουλούζη με 416 συλλήψεις

Η κατάκτηση του δευτέρου Champions League στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν μετέτρεψε τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας σε ένα «ηφαίστειο» χαράς, συγκίνησης και επεισοδίων.

Η ιστορική αυτή νύχτα δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τη βία, καθώς οι ολονύχτιες γιορτές αμαυρώθηκαν από άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία, πλιάτσικο και εκατοντάδες συλλήψεις σε πολλές γαλλικές πόλεις.

Η ώρα ήταν περίπου 22:00 το Σάββατο 30 Μαΐου στο στάδιο «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, όταν ο αμυντικός της Άρσεναλ, Γκάμπριελ, έχασε το τελευταίο πέναλτι, χαρίζοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν τον δεύτερο τίτλο της στο Champions League (1-1 στην κανονική διάρκεια, 4-3 στα πέναλτι).

Περίπου 1.400 χιλιόμετρα μακριά από την ουγγρική πρωτεύουσα, τη Βουδαπέστη, μέσα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω της ζέστης (πάνω από 30 °C) αλλά και της αγωνίας, το Παρίσι ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Οι Παριζιάνοι οπαδοί έγιναν ένα στους δρόμους και τα μπαρ, ενώ το «Παρκ ντε Πρενς» έβραζε.

Η Παρί πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη γαλλική ομάδα που κατακτά δύο φορές την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.



Ο 43χρονος Ζερεμί, φορώντας τη φανέλα του αμυντικού Πάτσο, εξομολογήθηκε στη Le Monde: «Πέρυσι, για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο, έκλαιγα μόνος στο σαλόνι μου, αλλά αυτή τη φορά ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά μου. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, έλαβα μια ειδοποίηση από το έξυπνο ρολόι μου. Πέρασα περισσότερα από 10 λεπτά με πάνω από 120 παλμούς ανά λεπτό».

Full penalty shootout PSG vs Arsenal 4-3

Μαζικές συλλήψεις, τραυματισμοί αστυνομικών και πλιάτσικο

Όπως και το 2025, η γιορτή αμαυρώθηκε από σκηνές βίας, τις οποίες ο διευθυντής της αστυνομίας του Παρισιού χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες».

Il est 2h30 du matin et les tensions se poursuivent aux pieds de la Tour Eiffel à Paris. La police tente de disperser les derniers groupes de supporters.



Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, στις 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, έγιναν 416 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Πλιάτσικο σημειώθηκε επίσης σε πόλεις όπως η Ρεν, το Στρασβούργο, το Κλερμόν-Φεράν, η Γκρενόμπλ και η Τουλούζη.

Scènes de destructions sur les Champs-Élysées, qui semblent échapper au contrôle des forces de l'ordre.



Επιπλέον, 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά στην πόλη Αζέν, υφιστάμενος κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Ο Νουνιέζ τόνισε πάντως ότι η κατάσταση είχε «προβλεφθεί» από τις υπηρεσίες του, καθώς αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 22.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες σε όλη τη Γαλλία, 8.000 εξ αυτών στο Παρίσι.

Η διοίκηση της ομάδας είχε απευθύνει έκκληση μέσω της πλατφόρμας X αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Άρσεναλ: «Η Παρί Σεν Ζερμέν καλεί τον καθένα να ζήσει αυτή την ιστορική στιγμή με υπερηφάνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό, ώστε αυτή η γιορτή να είναι αντάξια αυτής της εξαιρετικής σεζόν: λαϊκή, ενωμένη και υποδειγματική».

Le Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des Champions consécutive et continue d’écrire sa légende, avec l’ensemble de ses supporters. Le Paris Saint-Germain appelle chacun à vivre ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect afin que cette célébration… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026



Η προειδοποίηση ήρθε καθώς οι μνήμες από τα περσινά αιματηρά επεισόδια –όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους– ήταν ακόμη νωπές.

Η ατμόσφαιρα στο «Παρκ ντε Πρενς» και τα πρώτα επεισόδια

Από το απόγευμα του Σαββάτου, οι δρόμοι της πρωτεύουσας πλημμύρισαν από τις μπλε στολές των δυνάμεων ασφαλείας και τις φανέλες της Παρί.

Στο «Παρκ ντε Πρενς», 48.000 οπαδοί περίμεναν κάτω από τον καυτό ήλιο να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τέσσερις γιγαντοοθόνες. Πολλοί φορούσαν τη συλλεκτική φανέλα της περασμένης σεζόν με το τύπωμα «Champions of Europe» και τον αριθμό 25 στην πλάτη.

Στις 18:00 τοπική ώρα, με το σφύριγμα της έναρξης, η ένταση χτύπησε κόκκινο έξω από το γήπεδο.

Μια ομάδα 150 ατόμων προσπάθησε να εισβάλει παραβιάζοντας μια πύλη, αλλά απωθήθηκε αμέσως από την αστυνομία.

Σαράντα πέντε λεπτά αργότερα, όταν η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ, εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στη λεωφόρο Μιράτ και στήθηκαν οδοφράγματα με ποδήλατα, όμως τα επεισόδια περιορίστηκαν γρήγορα.

«Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μας ενώνει»

Στα Ηλύσια Πεδία, περίπου 200.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τη διάσημη λεωφόρο μετά τη νίκη.

Ανάμεσά τους ο Χαμζά, που έφτασε εκεί έπειτα από μεγάλη ταλαιπωρία και περπάτημα. Μαζί με τον φίλο του, Μάιλο, απολάμβαναν την ιστορική στιγμή. «Είναι πολύ σημαντικό, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μας ενώνει στις λαϊκές γειτονιές», τόνισε στη Le Monde.

Στο «Παρκ ντε Πρενς», ο 51χρονος Σεντρίκ, που ταξίδεψε από το Σατελερό με τον 14χρονο γιο του, Τζούλιους, δήλωσε: «Αυτή τη φορά αγγίζουμε το Άγιο Δισκοπότηρο. Δεν έχουμε τα χρήματα για να πάμε στο Μόναχο ή στη Βουδαπέστη, αλλά ακόμα και έπειτα από τόσο δρόμο για να δούμε ένα παιχνίδι μπροστά σε μια οθόνη, συζητάμε με τους διπλανούς μας, ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, και αυτό είναι επίσης το όμορφο».

Κλιμάκωση της βίας τη νύχτα

Παρά το κλίμα γιορτής, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα μεσάνυχτα. Τότε, ξέσπαναν σκληρές συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Football Fans Clash With Police in Paris Clashes broke out between supporters and police in Paris following Paris Saint-Germain's Champions League final victory, with officers deploying tear gas and water cannon and fans throwing fireworks and other projectiles in their…



Ένα περίπτερο παραδόθηκε στις φλόγες, στάσεις λεωφορείων καταστράφηκαν, ενώ αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα.

Στο Τροκαντερό κάηκε ένα αυτοκίνητο, ενώ ομάδες ατόμων εισέβαλαν στην περιφερειακή οδό διακόπτοντας την κυκλοφορία, μέχρι να τους απομακρύνει η έφιππη και μηχανοκίνητη αστυνομία (BRAV-M).

Γύρω στις 23:15 τοπική ώρα, ένα όχημα από το οποίο επιβαίνοντες έριχναν πυροτεχνήματα κατά των αστυνομικών, καρφώθηκε σε ένα εστιατόριο στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού κατά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στην Πλατεία Δημοκρατίας. Η ηρεμία επανήλθε σταδιακά γύρω στη 1:30 το πρωί.

Σύμφωνα με τον Λοράν Νουνιέζ, η ταραχώδης νύχτα δεν θα ακυρώσει τις προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις της Κυριακής, και η συγκέντρωση των πρωταθλητών στο Champ-de-Mars θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Gros affrontements en cours près du Parc des Princes. Des policiers sont pris pour cible par de nombreux tirs de feux d'artifice et projectiles.



Στην επαρχία, η μεγαλύτερη ένταση σημειώθηκε στην Τουλούζη, όπου ομάδες ατόμων οπλισμένες με σιδερολοστούς έσπασαν βιτρίνες, βανδάλισαν εστιατόρια και έβαλαν φωτιές σε κάδους μπροστά στα μάτια έκπληκτων πολιτών που κάθονταν στις καφετέριες.