Βραδιά πανηγυρισμών αλλά κι επεισοδίων στη Γαλλία -Πάνω από 400 προσαγωγές – Δείτε βίντεο

Σε περισσότερες από 416 προσαγωγές υπόπτων προχώρησαν οι γαλλικές αστυνομικές Αρχές λόγω των επεισοδίων που έλαβαν χώρα με αφορμή τον τελικό του Champions League τον οποίο κέρδισε η Παρί Σεν Ζερμέν στα πέναλτι απέναντι στην Αρσεναλ.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.
Την ίδια ώρα, επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.
La situation dégénère près du Parc des Princes après la victoire du PSG.
Plusieurs départs de feux. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/30fCdZcfTV
— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Gros affrontements en cours près du àParc des Princes.
Des policiers sont pris pour cible par de nombreux tirs de feux d’artifice et projectiles.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/tHHxQ5wkeh
— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Back to back πρωταθλήτρια
Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι, καθώς η κανονική διάρκεια και η παράταση του τελικού του Champions League ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία (1-1).
Βίοι αντίθετοι, η Άρσεναλ έχασε και τον δεύτερο τελικό που συμμετείχε μετά το 2006 στο Παρίσι, όταν είχε ηττηθεί 2-1 με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα και μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται πιο ψηλά μεταξύ των ομάδων που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο, χάνοντας και τους τρεις τελικούς που συμμετείχαν.
Από την πλευρά του, ο αρχιτέκτονας της Παρί, ο Λουίς Ενρίκε, μετά πια τρία τρόπαια Champions League αφού το είχε κατακτήσει και με την Μπαρτσελόνα.