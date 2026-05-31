Βραδιά πανηγυρισμών αλλά κι επεισοδίων στη Γαλλία -Πάνω από 400 προσαγωγές – Δείτε βίντεο

Σε περισσότερες από 416 προσαγωγές υπόπτων προχώρησαν οι γαλλικές αστυνομικές Αρχές λόγω των επεισοδίων που έλαβαν χώρα με αφορμή τον τελικό του Champions League τον οποίο κέρδισε η Παρί Σεν Ζερμέν στα πέναλτι απέναντι στην Αρσεναλ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Την ίδια ώρα, επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.

Back to back πρωταθλήτρια

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι, καθώς η κανονική διάρκεια και η παράταση του τελικού του Champions League ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία (1-1).

Βίοι αντίθετοι, η Άρσεναλ έχασε και τον δεύτερο τελικό που συμμετείχε μετά το 2006 στο Παρίσι, όταν είχε ηττηθεί 2-1 με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα και μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται πιο ψηλά μεταξύ των ομάδων που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο, χάνοντας και τους τρεις τελικούς που συμμετείχαν.

Από την πλευρά του, ο αρχιτέκτονας της Παρί, ο Λουίς Ενρίκε, μετά πια τρία τρόπαια Champions League αφού το είχε κατακτήσει και με την Μπαρτσελόνα.