Η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων 12 δισ. δολαρίων θολώνει τη συμφωνία

Την αποδέσμευση εντός 60 ημερών ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει το μνημόνιο συναντίληψης το οποίο συζητείται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από την Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει, κάνοντας λόγο για «επινόημα», προηγούμενο ρεπορτάζ του IRIB που ανέφερε σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που φέρεται να προέβλεπε δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στο Ιράν.

Τραμπ: «Όχι σε οικονομικές συναλλαγές»

Χθες Σάββατο, το IRIB μετέδωσε πως σύμφωνα με το υπό διαπραγμάτευση MoU, η ΟυάσιΤραμπγκτον έχει δεσμευτεί να δώσει στην Τεχεράνη «πλήρη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία ύψους 12 δισεκ. δολαρίων εντός 60 ημερών», ώστε αυτά τα κεφάλαια να μπορούν να μεταφερθούν σε τράπεζες στο Ιράν ή σε άλλες χώρες που επιθυμεί η ιρανική ηγεσία, χωρίς περιορισμούς.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή πως «δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή» στην παρούσα φάση.

Το ζήτημα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, είναι ένα από τα αγκάθια στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε την Πέμπτη πως η Τεχεράνη επιδιώκει την αποδέσμευση πόρων 24 δισεκ. δολαρίων, «με τα μισά εξ αυτών να γίνονται διαθέσιμα μόλις ανακοινωθεί το μνημόνιο συναντίληψης».

Τι αναφέρεται για τα Στενά του Ορμούζ

Η Ισλαμική Δημοκρατία αξιώνει επίσης έναν σαφή μηχανισμό για την εγγύηση της αποδέσμευσης άλλων πόρων, σύμφωνα με «καλά πληροφορημένη πηγή» που επικαλέστηκε προ ημερών το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σε ό,τι αφορά τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει αποκλείσει de facto από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το MoU προβλέπει – σύμφωνα πάντα με το IRIB – πως «το Ιράν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει τη φύση των πλοίων που διέρχονται και οποιοδήποτε πλοίο του οποίου το φορτίο θεωρείται απειλητικό ή ο φορέας εκμετάλλευσής του είναι εχθρικός προς το Ιράν (…) δεν θα δύναται να χρησιμοποιήσει τους καθορισμένους διαδρόμους (ασφαλείας)».

Η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο να διατηρήσει το Ιράν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.