Τελικός Champions League: Ο Αντετοκούνμπο παρέδωσε το βραβείο MVP στον Βιτίνια – Δείτε βίντεο και φωτό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την τιμή να παραδώσει το βραβείο του MVP του τελικού του Champions League που έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη στον Πορτογάλο άσο της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Βιτίνια.

Ο Βιτίνια ήταν καταπληκτικός στον άξονα της Παρί και αποτέλεσε ακρογωνιαίος λίθος στην κατάκτηση του Champions League από την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, με το βραβείο να δίνει στον Πορτογάλο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τελικός χωρίς θέαμα αλλά με συγκινήσεις

Σε έναν τελικό από τον οποίο έλειψε το θέαμα, οι συγκινήσεις και το δράμα δήλωσαν δυναμικό «παρών». Η Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, όμως είχε τα ψυχικά αποθέματα για να αντιδράσει και να στείλει το ματς στην παράταση. Στο έξτρα μισάωρο νίκησε… η κούραση, με το παιχνίδι να οδηγείται στα πέναλτι. Ωστόσο, ακόμα κι εκεί οι Παριζιάνοι διαχειρίστηκαν καλύτερα την κατάσταση, επικρατώντας με 4-3 χάρη στο άστοχο χτύπημα του Γκάμπριελ στην 5η εκτέλεση της Άρσεναλ.

MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Βιτίνια με τον Πορτογάλο μέσο, να αποτελεί έναν από τους λόγους που οι Παριζιάνοι κατέκτησαν το τρόπαιο. Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στον ποδοσφαιριστή της Παρί έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.