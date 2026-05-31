Βίκυ Κάβουρα-Γιώργος Τζαβέλλας: Βάφτισαν την κόρη τους – Το όνομα που της έδωσαν, δείτε βίντεο

Τη χαρά της βάφτισης της δίχρονης κόρης τους γεύτηκε το ζεύγος Γιώργου Τζαβέλλα και Βίκυς Κάβουρα.

Η μικρή πήρε το όνομα Ραφαηλία–Ματθίλδη και το μυστήριο τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων του ζευγαριού.

Μετά το τέλος της βάπτισης ακολούθησε δεξίωση, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή. Μάλιστα, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τη βραδιά, δίνοντας μια μικρή γεύση από το γιορτινό κλίμα που επικράτησε.

Μέσα από τα σχετικά στιγμιότυπα, διακρίνεται η χαρούμενη διάθεση των παρευρισκομένων, ενώ η μικρή Ραφαηλία Ματθίλδη βρέθηκε στο επίκεντρο της αγάπης και των ευχών όλων.