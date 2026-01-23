Βίκυ Κάβουρα: «Ήξερα πάντα ότι θα έχω μια βοήθεια, μια προστασία, τον Άγιο Ραφαήλ»

  • Η Βίκυ Κάβουρα παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας για τη σχέση της με την πίστη και τα θαύματα, τονίζοντας: «Ήξερα πάντα ότι θα έχω μια βοήθεια, μια προστασία. Τον Άγιο Ραφαήλ».
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει βιώσει πολλές φορές στιγμές που για εκείνη αποτέλεσαν θαύμα, ενώ γνωστοποίησε πως την κόρη της θα τη βαφτίσει Ματθίλδη – Ραφαηλία.
  • Τέλος, αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, τόνισε πως προτιμά να την προστατεύει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Γι’ αυτό λέγεται προσωπική ζωή».
Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Βίκυ Κάβουρα στην εφημερίδα On Time και στη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με την πίστη, για τα μικρά και μεγάλα θαύματα που νιώθει ότι έχουν συμβεί στη ζωή της, αλλά και για την ανάγκη της να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι η πίστη την έχει βοηθήσει σε όσα έχει καταφέρει, η Βίκυ Κάβουρα απάντησε: «Ναι. Ήξερα πάντα ότι θα έχω μια βοήθεια, μια προστασία. Τον Άγιο Ραφαήλ».

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι έχει βιώσει πολλές φορές στιγμές που για εκείνη αποτέλεσαν θαύμα. «Ναι, πολλές φορές μου έχει συμβεί αυτό σε όλες τις δυσκολίες μου. Και όταν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, βλέπουμε κάθε μέρα μικρά θαύματα. Σίγουρα, ο προστάτης μου είναι ο Άγιος Ραφαήλ, αλλά το τι έχει ζήσει ο καθένας μας είναι εντελώς δικό του βίωμα και θέλω να το κρατήσω για μένα. Θα πω μόνο ότι την κόρη μας θα τη βαφτίσουμε Ματθίλδη – Ραφαηλία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, τόνισε πως προτιμά να την προστατεύει. «Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Γι’ αυτό λέγεται προσωπική ζωή», είπε.

