Τυριά από… χρυσάφι: Αυξημένες κατά 8% οι τιμές σε σχέση με τον Δεκέμβριο – Σε φθηνότερες επιλογές στρέφονται οι καταναλωτές

  • Οι τιμές των τυριών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 8% μέσα σε έναν μήνα, ωθώντας πολλά νοικοκυριά να περιορίζουν τις ποσότητες και να στρέφονται σε φθηνότερες, κυρίως εισαγόμενες, επιλογές.
  • Ενδεικτικά, η φέτα από 10-10,5 ευρώ το κιλό έχει φτάσει τα 11-13 ευρώ, ενώ η γραβιέρα από 14-15 ευρώ πλέον κοστίζει 18-19 ευρώ, καθιστώντας τα τυροκομικά είδη πολυτελείας.
  • Βασικός λόγος των ανατιμήσεων είναι η αύξηση της τιμής του γάλακτος, με τις αυξήσεις στα τυροκομικά να φτάνουν έως και 42% την τελευταία πενταετία και νέες ανατιμήσεις να προβλέπονται για τον Ιανουάριο.
Αυξημένες κατά περίπου 8% μέσα σε έναν μήνα είναι οι τιμές των τυριών, με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν. Η ακρίβεια έχει αρχίσει να αλλάζει και τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, που στρέφονται πλέον σε φθηνότερες, κυρίως εισαγόμενες, επιλογές.

Όπως δηλώνει καταναλωτής στην κάμερα του ANT1, «έχει ένα εξάμηνο τώρα που ήδη έχουμε πάλι αυξήσεις. Τι τυροκομικά; Τυροκομικά παίρνουμε τυρί άσπρο τρίτης διαλογής».

Οι τιμές των τυροκομικών προϊόντων έχουν ξεφύγει, αγγίζοντας επίπεδα που κάνουν το τυρί να θεωρείται είδος πολυτελείας. Παρότι τα τυριά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής διατροφής και κουλτούρας, οι καταναλωτές αναγκάζονται να τα πληρώνουν «χρυσάφι».

Μια άλλη καταναλώτρια σημειώνει στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό: «Δεν αγοράζουμε γιατί δεν τρώμε. Δεν φτάνουν για τυριά».

Η φέτα, για παράδειγμα, από 10 με 10,5 ευρώ το κιλό το 2024 έχει σκαρφαλώσει στα 11 έως 13 ευρώ, ενώ η γραβιέρα από 14-15 ευρώ έχει φτάσει στα 18-19 ευρώ το κιλό.

Η αύξηση της τιμής του γάλακτος είναι ο βασικός λόγος που συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα τυροκομικά. «Η τιμή του γάλακτος ανέβηκε. Φυσιολογικά ανεβαίνουν και τα τυροκομικά προϊόντα», αναφέρει ένας ακόμη καταναλωτής.

Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά φαίνεται πλέον ξεκάθαρα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και στις καθημερινές συνήθειες των πολιτών. Για ένα κιλό κεφαλοτύρι ή γραβιέρα, που πέρσι κόστιζε 13 με 14 ευρώ, σήμερα χρειάζονται έως και 20 ευρώ. Το κασέρι, που το 2024 πωλούνταν έως 14 ευρώ, φτάνει πλέον τα 19 ευρώ το κιλό, ενώ η μυζήθρα από 9-11 ευρώ έχει αγγίξει τα 12,5 ευρώ.

«Προσαρμοστήκαμε στα καινούργια δεδομένα, σε όλα μειώθηκαν οι ποσότητες», λέει χαρακτηριστικά μια ακόμη καταναλώτρια στον ANT1. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, ο Έλληνας καταναλωτής που το 2024 αγόραζε 3 κιλά φέτα, 2 κιλά γραβιέρα και 1 κιλό κασέρι με 72 ευρώ, σήμερα χρειάζεται 95 ευρώ για τα ίδια προϊόντα — δηλαδή πληρώνει 23 ευρώ παραπάνω τον μήνα, ποσοστό αύξησης 32%.

Η τιμή του γάλακτος έχει επηρεάσει τόσο το λευκό όσο και το κίτρινο τυρί, με την αύξηση να ξεπερνά το 1 ευρώ το κιλό. Την τελευταία πενταετία, οι αυξήσεις στα τυροκομικά φτάνουν έως και 42%, ενώ για τον Ιανουάριο προβλέπονται νέες ανατιμήσεις έως 8%.

