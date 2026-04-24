e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 30 Απριλίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

Oικονομία

πληρωμές από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ

Συνολικά 1.177.920.384,15 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.725.124 δικαιούχους, από τις 27 έως 30 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 27 Απριλίου θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.
  • Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαΐου 2026.
  • Από 27 έως 30 Απριλίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
περισσότερα
15:14 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό των 228,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 18 Απριλίου ...
11:06 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Απάτητες παραλίες: Η λίστα με τις 251 τοποθεσίες για το 2026

Αυξήθηκαν σε 251 οι απάτητες παραλίες στην Ελλάδα το 2026 που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένη...
08:43 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ενοίκια: Έρχεται τριπλή επιστροφή για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς – Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα δικαιολογητικά

Τριπλή επιστροφή ενοικίου θα δοθεί σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς π...
07:11 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φιλοδωρήματα: Πώς φορολογούνται – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, αναλυτικά παραδείγματα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι εργαζόμενοι, κυρίως στην εστίαση και στον τουρισ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»