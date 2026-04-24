Αίγινα: Συνελήφθη 16χρονη που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Τον τρόμο έσπειρε μία 16χρονη σε συμμαθητές της, όταν τους απείλησε με μαχαίρι σε στάση λεωφορείου, μετά το σχόλασμα, στην Αίγινα.

Το περιστατικό έγινε μέρα μεσημέρι, χθες, Πέμπτη, σε στάση λεωφορείου, όπου βρισκόταν η 16χρονη μαζί με συμμαθητές της. Για άγνωστο λόγο, η 16χρονη έβγαλε έναν σουγιά που είχε στην κατοχή της και απείλησε τα άλλα παιδιά.

Ο διευθυντής του σχολείου των μαθητών ενημερώθηκε για το περιστατικό και κάλεσε την 16χρονη, η οποία του παρέδωσε τον σουγιά. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 16χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Επιπλέον συνελήφθη η μητέρα της, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

 

