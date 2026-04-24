Βαρσοβία: Η αστυνομία κατέσχεσε προϊστορικό ξιφίδιο 3.000 ετών σε παζάρι

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Η αστυνομία υποψιάζεται ότι το ξιφίδιο εισήχθη παράνομα στην Πολωνία. Φωτογραφία: Αστυνομική Διεύθυνση Πρωτεύουσας Βαρσοβίας
Η αστυνομία στη Βαρσοβία συνέλαβε έναν 68χρονο έμπορο αντικών με την υποψία ότι εισήγαγε παράνομα στην Πολωνία ένα στιλέτο της Εποχής του Χαλκού, ηλικίας περίπου 3.000 ετών.

Κατάσχεση σε ανταλλαγή συλλεκτών

Το όπλο κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης συλλεκτών στην περιοχή Ούρσινουφ, στο νότιο τμήμα της πόλης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες ότι πρόκειται για προστατευόμενο πολιτιστικό αντικείμενο που εισήχθη κατά παράβαση της νομοθεσίας, σύμφωνα με το πολωνικό TVP.

Αγοράστηκε στη Γερμανία, σύμφωνα με τον ύποπτο

Ο ύποπτος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε αγοράσει το ξιφίδιο πριν από αρκετά χρόνια στη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συλλογής αντικών.

Σκύθικο «ακινάκης» από την Εποχή του Χαλκού

Αρχαιολογικός εμπειρογνώμονας ταυτοποίησε το αντικείμενο ως «ακινάκη», ένα είδος αρχαίου κοντού ξίφους που συνδέεται με τον σκυθικό πολιτισμό, μια νομαδική πολεμική κοινωνία ιρανικής καταγωγής που χρονολογείται περίπου στον 8ο αιώνα π.Χ.

Αντιμέτωπος με φυλάκιση

Ο 68χρονος αντιμετωπίζει ποινή έως και δύο ετών φυλάκισης, εφόσον καταδικαστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
περισσότερα
18:26 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φινλανδία: 11χρονη κατηγορείται ως αρχηγός ανήλικης συμμορίας – «Από θύμα έγινε θύτης» λέει ο πατέρας της

Μια 11χρονη φέρεται να έχει προκαλέσει φόβο στην περιοχή Βουοσάαρι του Ελσίνκι, καθώς, σύμφωνα...
16:38 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Αφρική: Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου εκατομμυριούχο κυνηγό σε σαφάρι

Ένας 75χρονος εκατομμυριούχος κυνηγός τροπαίων έχασε τη ζωή του όταν ποδοπατήθηκε από αγέλη ελ...
15:55 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάστ...
15:33 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Χέγκσεθ: «Δώρο στον κόσμο» ο πόλεμος κατά του Ιράν – «Τίποτα δεν μπαίνει, τίποτα δεν βγαίνει στο Ορμούζ – Παγκόσμιος ναυτικός αποκλεισμός για το Ιράν»

Σε μια ενημέρωση από το Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεσεθ, πλαισιωμένος από τ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»