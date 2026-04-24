Βαρσοβία: Η αστυνομία κατέσχεσε προϊστορικό ξιφίδιο 3.000 ετών σε παζάρι

Η αστυνομία στη Βαρσοβία συνέλαβε έναν 68χρονο έμπορο αντικών με την υποψία ότι εισήγαγε παράνομα στην Πολωνία ένα στιλέτο της Εποχής του Χαλκού, ηλικίας περίπου 3.000 ετών.

Κατάσχεση σε ανταλλαγή συλλεκτών

Το όπλο κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης συλλεκτών στην περιοχή Ούρσινουφ, στο νότιο τμήμα της πόλης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες ότι πρόκειται για προστατευόμενο πολιτιστικό αντικείμενο που εισήχθη κατά παράβαση της νομοθεσίας, σύμφωνα με το πολωνικό TVP.

Αγοράστηκε στη Γερμανία, σύμφωνα με τον ύποπτο

Ο ύποπτος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε αγοράσει το ξιφίδιο πριν από αρκετά χρόνια στη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συλλογής αντικών.

Σκύθικο «ακινάκης» από την Εποχή του Χαλκού

Αρχαιολογικός εμπειρογνώμονας ταυτοποίησε το αντικείμενο ως «ακινάκη», ένα είδος αρχαίου κοντού ξίφους που συνδέεται με τον σκυθικό πολιτισμό, μια νομαδική πολεμική κοινωνία ιρανικής καταγωγής που χρονολογείται περίπου στον 8ο αιώνα π.Χ.

Αντιμέτωπος με φυλάκιση

Ο 68χρονος αντιμετωπίζει ποινή έως και δύο ετών φυλάκισης, εφόσον καταδικαστεί.