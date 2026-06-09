Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από επίθεση της Ρωσίας στην περιφέρεια του Χαρκόβου

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση του εχθρού» στην Τσουχούιβ, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ, προτού συμπληρώσει ότι στα θύματα προστέθηκε 22χρονη, ενώ ο δήμαρχος της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για δέκα τραυματίες στην πόλη.

Τα θύματα είναι δύο άνδρες ηλικίας 70 και 50 ετών και δύο γυναίκες 22 και 70 χρόνων, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε μετά την επίθεση.

Ζημιές προκλήθηκαν σε τουλάχιστον 18 οχήματα, ενώ έσπασαν παράθυρα και κατεστράφησαν προσόψεις κτηρίων σε πολυώροφες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίχορ Τερέχοφ.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανία, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέστρεφε στο Κίεβο από συνομιλίες στο Λονδίνο με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασίλειου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, σχετικά με τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί τέσσερα χρόνια.

Την ίδια ώρα, οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να έχουν «παγώσει», καθώς η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται, σύμφωνα με αναφορές, στην εξεύρεση λύσης για τη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι είχε «θετική» συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Επιδρομές της Ρωσίας προκαλούν σχεδόν καθημερινά θανάτους και τραυματισμούς σε κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις του Κιέβου τις ανταποδίδουν πλήττοντας τομείς ελεγχόμενους από τις αντίπαλες στην ουκρανική επικράτεια και στόχους στο ρωσικό έδαφος.

Αφότου ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2024 έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 15.850 άμαχοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 44.800 στη χώρα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση του ΟΗΕ, που είχε δημοσιοποιηθεί τον Απρίλιο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters