Καιρός: Ηλιοφάνεια και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

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Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ στα δυτικά, 5 έως 7 στα ανατολικά και στο Αιγαίο έως 8, πρόσκαιρα τοπικά ακόμη και 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 34 με 35 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι 7 με 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Βόρειοι 7 με 8 πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στα νότια 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-08-2026 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-08-2026