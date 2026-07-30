Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα σε Φαρς και νησί Κις – Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις

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Αμερικανικά πλήγματα καταγράφηκαν στη νοτιοδυτική επαρχία Φαρς του Ιράν, καθώς και στο νησί Κις, στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Όπως αναφέρεται, στόχος της επίθεσης στην επαρχία Φαρς ήταν περιοχή κοντά στην πόλη Καζερούν, ενώ στο νησί Κις ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις έπειτα από πυραυλικά πλήγματα.

🇮🇷 | 🇺🇸 – US airstrikes in the city of Nurabad, Central District of Mamasani County, Fars province, Iran. 3 Explosions were heard. Visuals attached show the moment of impacts. pic.twitter.com/SfjqeRigty — Flashpoint (@Flashpo1nts) July 29, 2026

❗️Esplosioni segnalate in diverse città iraniane: Abadan (video), Bandar Abbas, Qeshm, Kish island. Secondo le fonti locali di Vahid sarebbe stato anche colpito il sito missilistico di Borazjan nella provincia di Busher. pic.twitter.com/YnS7BdQY6t — Estero 24H 🌍 – Notizie dal Mondo 🗞️ (@estero24hnews) July 30, 2026

Παρά τις επιθέσεις, οι τοπικές Αρχές διαβεβαιώνουν ότι η λειτουργία του αεροδρομίου του νησιού και τα δρομολόγια των επιβατικών φέρι συνεχίζονται κανονικά, χωρίς να έχουν επηρεαστεί.

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τα αμερικανικά πλήγματα «ισχυρή απάντηση» στις χθεσινές επιθέσεις που, σύμφωνα με την ίδια, επιχείρησε να πραγματοποιήσει η Τεχεράνη κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.