Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα σε Φαρς και νησί Κις – Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις

Αμερικανικά πλήγματα καταγράφηκαν στην επαρχία Φαρς και στο νησί Κις του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ως «ισχυρή απάντηση» σε χθεσινές ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM. Οι τοπικές Αρχές διαβεβαιώνουν ότι η λειτουργία του αεροδρομίου και τα δρομολόγια των φέρι συνεχίζονται κανονικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμερικανικά πλήγματα καταγράφηκαν στη νοτιοδυτική επαρχία Φαρς του Ιράν, καθώς και στο νησί Κις, στον Περσικό Κόλπο.
  • Στόχος της επίθεσης στην επαρχία Φαρς ήταν περιοχή κοντά στην πόλη Καζερούν, ενώ στο νησί Κις ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Παρά τις επιθέσεις, οι τοπικές Αρχές διαβεβαιώνουν ότι η λειτουργία του αεροδρομίου και τα δρομολόγια των φέρι συνεχίζονται κανονικά.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τα αμερικανικά πλήγματα «ισχυρή απάντηση» στις χθεσινές επιθέσεις της Τεχεράνης.

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Αμερικανικά πλήγματα καταγράφηκαν στη νοτιοδυτική επαρχία Φαρς του Ιράν, καθώς και στο νησί Κις, στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Όπως αναφέρεται, στόχος της επίθεσης στην επαρχία Φαρς ήταν περιοχή κοντά στην πόλη Καζερούν, ενώ στο νησί Κις ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις έπειτα από πυραυλικά πλήγματα.

Παρά τις επιθέσεις, οι τοπικές Αρχές διαβεβαιώνουν ότι η λειτουργία του αεροδρομίου του νησιού και τα δρομολόγια των επιβατικών φέρι συνεχίζονται κανονικά, χωρίς να έχουν επηρεαστεί.

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τα αμερικανικά πλήγματα «ισχυρή απάντηση» στις χθεσινές επιθέσεις που, σύμφωνα με την ίδια, επιχείρησε να πραγματοποιήσει η Τεχεράνη κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

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