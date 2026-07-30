Ουκρανία: Πτώση μαχητικού F-16 κατά τη διάρκεια αποστολής – Σώος ο πιλότος

Τη συντριβή ενός ουκρανικού μαχητικού F-16 ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, διευκρινίζοντας πως ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος και είναι σώος.
Όπως ενημέρωσε μέσω Telegram, το μαχητικό αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή στην πρώτη γραμμή του μετώπου για την αναχαίτιση ρωσικών στόχων, όταν παρουσιάστηκε τεχνική βλάβη.
Ο πιλότος εντοπίστηκε σώος και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να δεχθεί ιατρική φροντίδα. Εμπειρογνώμονες εξετάζουν την περιοχή όπου συνετρίβη το ουκρανικό F-16.
Η Ουκρανία έχει παραλάβει αμερικανικής κατασκευής F-16 από αρκετές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ολλανδία και η Δανία.
An F-16 fighter jet operated by the Ukrainian Air Force crashed while performing a combat mission near the frontlines on July 29, the Ukrainian side informed.
According to avaliable information, an unspecified "emergency situation" occured on board the plane, forcing the pilot… pic.twitter.com/o6110OfjWa
— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 29, 2026