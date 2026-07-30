Ουκρανία: Πτώση μαχητικού F-16 κατά τη διάρκεια αποστολής – Σώος ο πιλότος

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ουκρανία, F-16
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε τη συντριβή ενός ουκρανικού μαχητικού F-16, με τον πιλότο να έχει εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος και να είναι σώος.
  • Το μαχητικό αεροσκάφος παρουσίασε τεχνική βλάβη ενώ εκτελούσε αποστολή στην πρώτη γραμμή του μετώπου για την αναχαίτιση ρωσικών στόχων.
  • Εμπειρογνώμονες εξετάζουν την περιοχή της συντριβής, ενώ η Ουκρανία έχει παραλάβει F-16 αμερικανικής κατασκευής από χώρες του ΝΑΤΟ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη συντριβή ενός ουκρανικού μαχητικού F-16 ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, διευκρινίζοντας πως ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος και είναι σώος.

Όπως ενημέρωσε μέσω Telegram, το μαχητικό αεροσκάφος εκτελούσε αποστολή στην πρώτη γραμμή του μετώπου για την αναχαίτιση ρωσικών στόχων, όταν παρουσιάστηκε τεχνική βλάβη.

Ο πιλότος εντοπίστηκε σώος και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να δεχθεί ιατρική φροντίδα. Εμπειρογνώμονες εξετάζουν την περιοχή όπου συνετρίβη το ουκρανικό F-16.

Η Ουκρανία έχει παραλάβει αμερικανικής κατασκευής F-16 από αρκετές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ολλανδία και η Δανία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ