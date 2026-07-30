Γιώργος Χρανιώτης: Η πίστη, ο προσωπικός κώδικας ζωής και η «προπόνηση της ψυχής» μέσω της ψυχοθεραπείας

Με αφορμή την καλοκαιρινή του περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ο Γιώργος Χρανιώτης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και το δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση του με την πίστη, τη δική του αντίληψη για τον Θεό, αλλά και τη σημαντική θέση που είχε στη ζωή του η ψυχοθεραπεία.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη βαθιά προσωπική του σχέση με την πνευματικότητα, εξηγώντας πως πιστεύει και προσεύχεται, χωρίς ωστόσο να συνδέει την έννοια του Θεού αποκλειστικά με κάποια συγκεκριμένη θρησκεία. Όπως ανέφερε, για τον ίδιο η πίστη αποτελεί μια προσωπική αναζήτηση, πέρα από τα όρια των δογμάτων.

Σε ερώτηση αναφορικά με το αν πιστεύει στον Θεό, ο ηθοποιός δήλωσε τα εξής: «Και πιστεύω και προσεύχομαι. Αλλά στο δικό μου σύμπαν ο Θεός δεν έχει να κάνει με θρησκείες. Τις προάλλες, μια Κυριακή, πήγα στην εκκλησία για να παρακολουθήσω τη θεία λειτουργία. Ήταν πολύ ωραία. Έχω πάει δυο φορές στο Άγιο Όρος. Αλλά με την ίδια ευκολία μπορώ να μπω και σε έναν βουδιστικό ή ινδουιστικό ναό και να προσευχηθώ».

Και πρόσθεσε: «Ο ρόλος των θρησκειών είναι να σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά με τον Θεό, όχι να φανατίζεσαι. Δεν αναφέρομαι στο Κοράνι γιατί φυσικά δεν θα ασπαστώ τις ιδέες του. Αλλά ούτε θα ταυτιστώ με τις χριστιανικές δέκα εντολές. Προτιμώ να φτιάξω τον προσωπικό μου κώδικα ηθικής».

Παράλληλα, ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε και για τη σχέση του με την ψυχοθεραπεία, αποκαλύπτοντας πως για πολλά χρόνια αναζητούσε τη βοήθεια ειδικού, πριν αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα. Όπως εξήγησε, δεν οδηγήθηκε σε αυτή τη διαδικασία λόγω κάποιας συγκεκριμένης κρίσης, αλλά επειδή ένιωσε την ανάγκη να δουλέψει με τον εαυτό του.

«Πήγαινα για πολλά χρόνια αλλά σταμάτησα. Βασικά, είναι σαν μια σχέση με διαλείμματα. Μάλιστα, πήγα χωρίς συγκεκριμένη αφορμή. Αισθάνθηκα ότι η ψυχοθεραπεία είναι προπόνηση της ψυχής» και συμπλήρωσε:

«Όπως πηγαίνω στο γυμναστήριο. Απλώς, με τη γυμναστική τα αποτελέσματα είναι πιο ορατά».