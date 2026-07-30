Στην Αθήνα ο Σιλβέν Φρανσίσκο: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου για το μεγάλο deal

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Πέμπτης για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, προκειμένου να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η συμφωνία με τη Βιλερμπάν επετεύχθη για την απόκτηση του 27χρονου άσου, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τη μεταγραφή μέσω των social media.

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Παναθηναϊκός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Αθήνα έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Σιλβέν Φρανσίσκο, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό.
  • Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Βιλερμπάν για την απόκτηση του 27χρονου άσου, που αποτελεί την πρώτη επιλογή για την ενίσχυση της περιφέρειας.
  • Τη συμφωνία σχολίασε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία στα social media.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην Αθήνα έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Σιλβέν Φρανσίσκο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Βιλερμπάν έπειτα από διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 27χρονου άσου, ο οποίος αποτέλεσε την πρώτη επιλογή της ομάδας για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Το μήνυμα Γιαννακόπουλου

Τη συμφωνία σχολίασε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να ανεβάζει στα social media φωτογραφία του Φρανσίσκο μαζί με τον Γιαμπουσέλε από την Εθνική Γαλλίας, συνοδεύοντάς τη με γαλλικό τραγούδι.

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