Στην Αθήνα ο Σιλβέν Φρανσίσκο: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου για το μεγάλο deal

Στην Αθήνα έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Σιλβέν Φρανσίσκο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Βιλερμπάν έπειτα από διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 27χρονου άσου, ο οποίος αποτέλεσε την πρώτη επιλογή της ομάδας για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Το μήνυμα Γιαννακόπουλου

Τη συμφωνία σχολίασε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να ανεβάζει στα social media φωτογραφία του Φρανσίσκο μαζί με τον Γιαμπουσέλε από την Εθνική Γαλλίας, συνοδεύοντάς τη με γαλλικό τραγούδι.