Πάρκο Γουδή: Πώς οι ερευνητές της ΔΑΕΕ έφτασαν στα ίχνη των εμπρηστών του Badminton – Τα βίντεο ντοκουμέντα που τους «έκαψαν»

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Στην σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 29, 32 και 52 ετών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Badminton).

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, βίντεο από κάμερες ασφαλείας οδήγησαν στην ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών ατόμων που ευθύνονται για τη μεγάλη πυρκαγιά στο πρώην θέατρο Badminton στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή.

Αμέσως μετά την πυρκαγιά τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος εξέτασαν δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν τρία οχήματα, τα οποία έφυγαν από το χώρο λίγα δευτερόλεπτα πριν γίνουν ορατοί οι καπνοί από το εσωτερικό της εγκατάστασης.

Στη συνέχεια, αξιολόγησαν τις μαρτυρίες που κατάφεραν να συλλέξουν και εστίασαν στα συγκεκριμένα οχήματα που φέρεται να οδηγούσαν οι τρεις Ρομά που συνελήφθησαν.

Αρχικά τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ εντόπισαν το σημείο “μηδέν”, το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς στο εσωτερικό της εγκατάστασης. Εκεί εντόπισαν ίχνη καύσης καλωδίων, πρακτική στην οποία προχωρούν οι επιτήδειοι για να αποσπάσουν τον χαλκό. Ξεκινώντας από αυτό το στοιχείο και αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό οι υψηλής κατάρτισης ερευνητές της Πυροσβεστικής κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και να θέσουν σε ένα “αόρατο” κλοιό τους τρεις υπόπτους εδώ και αρκετές ημέρες.

Το μεσημέρι της Τετάρτης σε μια καλά συντονισμένη επιχείρηση τους πέρασαν χειροπέδες στην περιοχή των Ιλισίων. Μάλιστα ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων οδηγούσε το ίδιο φορτηγάκι, το οποίο διακρίνεται και στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Εισαγγελέα.

Δείτε τα βίντεο:



