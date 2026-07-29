Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21.40 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας #Αττική.
Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές και 15 οχήματα.
Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026