Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21.40 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.