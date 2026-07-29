Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα, με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας Αττικής.
  • Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21.40. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης Εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21.40 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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