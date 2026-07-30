Συναγερμός στο Κίεβο: Νέα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους μέσα στη νύχτα

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση με βαλλιστικά όπλα κατά του Κιέβου τα ξημερώματα της Πέμπτης, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της πόλης. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια, ενώ η επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πιθανή ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση και την ανάγκη ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας κάλεσε τους κατοίκους να μεταβούν άμεσα σε καταφύγια.
  • Οι κάτοικοι του Κιέβου ξύπνησαν από ισχυρές εκρήξεις, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο προειδοποίησε ότι «ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικά όπλα».
  • Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πιθανή ρωσική επίθεση. Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο η Ουκρανία να παράγει αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να μεταβούν άμεσα σε καταφύγια για λόγους ασφαλείας.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικά όπλα. Η απειλή νέας επίθεσης παραμένει ενεργή. Παραμείνετε στα καταφύγια», ανέφερε o δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι κάτοικοι του Κιέβου ξύπνησαν από ισχυρές εκρήξεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όπως μετέδωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι υπήρχε πιθανότητα εκδήλωσης ευρείας κλίμακας ρωσικής επίθεσης εναντίον της χώρας. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η προστασία του πληθυσμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας της Ουκρανίας από τους διεθνείς συμμάχους της.

Ο Ζελένσκι συζήτησε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο η Ουκρανία να αποκτήσει τη δυνατότητα παραγωγής αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot.

Στις αρχές Ιουλίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι προτίθεται να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει αυτούς τους πυραύλους εδάφους-αέρος, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία είχε εντείνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

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