Συναγερμός στο Κίεβο: Νέα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους μέσα στη νύχτα

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Νέα πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να μεταβούν άμεσα σε καταφύγια για λόγους ασφαλείας.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικά όπλα. Η απειλή νέας επίθεσης παραμένει ενεργή. Παραμείνετε στα καταφύγια», ανέφερε o δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι κάτοικοι του Κιέβου ξύπνησαν από ισχυρές εκρήξεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όπως μετέδωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

BREAKING | Russia is striking Kyiv with ballistic missiles. Mayor Vitali Klitschko says falling debris has caused fires at a residential building, a non-residential site and a parking area in three districts. Ukraine’s Air Force reported additional missiles heading toward the… https://t.co/g8HBvLmPxf pic.twitter.com/ADkOdUVUTr — GeoInsider (@InsiderGeo) July 29, 2026

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι υπήρχε πιθανότητα εκδήλωσης ευρείας κλίμακας ρωσικής επίθεσης εναντίον της χώρας. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η προστασία του πληθυσμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας της Ουκρανίας από τους διεθνείς συμμάχους της.

Ο Ζελένσκι συζήτησε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο η Ουκρανία να αποκτήσει τη δυνατότητα παραγωγής αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot.

Στις αρχές Ιουλίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι προτίθεται να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει αυτούς τους πυραύλους εδάφους-αέρος, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία είχε εντείνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.