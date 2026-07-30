Υψηλή πίεση: Τα 5 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με καρδιολόγο

Η υψηλή αρτηριακή πίεση χαρακτηρίζεται συχνά ως «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς μπορεί να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν καρδιολόγο υπάρχουν πέντε προειδοποιητικές ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούνται, ενώ συγκεκριμένες καθημερινές συνήθειες που επιβαρύνουν σταδιακά την καρδιά.

Οι συνήθειες που εξαντλούν την καρδιά χωρίς να το καταλαβαίνετε

Ο καρδιολόγος Dr. Francesco Lo Monaco αναφέρει ότι εκατομμύρια άνθρωποι καταπονούν ασυνείδητα την καρδιά τους καθημερινά μέσα από φαινομενικά αβλαβείς συνήθειες. Από την ανεξέλεγκτη πίεση και τη θεραπεία της υπνικής άπνοιας που αμελείται, μέχρι το αυξημένο σωματικό βάρος, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και την παρατεταμένη καθιστική ζωή, αρκετοί παράγοντες του τρόπου ζωής αναγκάζουν την καρδιά να δουλεύει πιο σκληρά με την πάροδο του χρόνου.

Σε ορισμένους ανθρώπους, αυτό μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μυοκαρδιοπάθεια – μια πάθηση του καρδιακού μυός που δυσκολεύει την καρδιά να αντλήσει αίμα στο σώμα. Ο Dr. Francesco Lo Monaco εξηγεί ότι η μυοκαρδιοπάθεια μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά και να μην προκαλέσει προφανή συμπτώματα μέχρι να φτάσει σε πιο προχωρημένο στάδιο.

«Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι θα καταλάβαιναν αν κάτι δεν πήγαινε καλά με την καρδιά τους, αλλά συχνά αυτό δεν ισχύει. Οι αλλαγές μπορούν να συμβούν αργά μέσα σε πολλά χρόνια, ιδιαίτερα όταν παράγοντες κινδύνου όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση δεν ρυθμίζονται σωστά», καταλήγει ο καρδιολόγος.

Η «σιωπηλή» πάθηση που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν

Ένας από τους μεγαλύτερους επιβαρυντικούς παράγοντες για την καρδιά είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση), η οποία συχνά περιγράφεται ως «σιωπηλός δολοφόνος». «Όταν η αρτηριακή πίεση παραμένει αυξημένη για μήνες ή χρόνια, η καρδιά αναγκάζεται να αντλεί αίμα ενάντια σε μεγαλύτερη αντίσταση», εξηγεί ο Dr. Lo Monaco.

«Αρχικά, ο καρδιακός μυς προσαρμόζεται αυξάνοντας το πάχος του, αλλά με την πάροδο του χρόνου αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της καρδιάς. Χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε διογκωμένη και εξασθενημένη καρδιά, αυξάνοντας τελικά τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, αρυθμιών και άλλων καρδιαγγειακών επιπλοκών».

Ο ειδικός τονίζει ότι αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που η υπέρταση αποκαλείται «σιωπηλός δολοφόνος»: πολλοί άνθρωποι δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα ενώ η βλάβη έχει ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS): «Η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου. Χαρακτηρίζεται ως ‘σιωπηλός δολοφόνος’ επειδή συνήθως δεν παρουσιάζει συμπτώματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό της. Υπολογίζεται ότι εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με αυτήν χωρίς να το γνωρίζουν».

Υπέρταση: 5 προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Παρά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν παρουσιάζουν ενδείξεις, ο Dr. Lo Monaco επισημαίνει ότι όποιος εμφανίσει τα ακόλουθα 5 προειδοποιητικά συμπτώματα θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα ιατρική αξιολόγηση:

Δύσπνοια

Πρησμένοι αστράγαλοι

Πόνος στο στήθος

Αίσθημα παλμών (ταχυκαρδία)

Ανεξήγητη κόπωση

Πώς να προστατεύσετε την καρδιά σας

«Τα καλά νέα είναι ότι πολλοί από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου μπορούν να τροποποιηθούν», δηλώνει ο γιατρός. «Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, η αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας, η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, η τακτική σωματική άσκηση και ο περιορισμός του αλκοόλ μπορούν να μειώσουν σημαντικά την καταπόνηση της καρδιάς με την πάροδο του χρόνου».

5 καθημερινές συνήθειες που επιβαρύνουν την καρδιά

Μη ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση

Μη θεραπευμένη υπνική άπνοια

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Παχυσαρκία

Σωματική αδράνεια και καθιστικός τρόπος ζωής

Μη ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση

«Ο πιο σημαντικός τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου που συναντάμε είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)», εξηγεί ο Dr. Lo Monaco. «Πολλοί άνθρωποι νιώθουν απολύτως καλά, με αποτέλεσμα να μην συνειδητοποιούν ότι η βλάβη μπορεί να συντελείται αθόρυβα».

Μη θεραπευμένη υπνική άπνοια

Οι επαναλαμβανόμενες πτώσεις των επιπέδων οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας αυξάνουν το στρες στο καρδιαγγειακό σύστημα. «Η υπνική άπνοια δεν προκαλεί απλώς κούραση», επισημαίνει. «Συνδέεται στενά με την υψηλή πίεση, τις καρδιακές αρυθμίες και τις δομικές αλλαγές στην καρδιά».

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Η συστηματική και αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να εξασθενήσει τον μυ της καρδιάς. «Η μυοκαρδιοπάθεια που σχετίζεται με το αλκοόλ συχνά αναπτύσσεται σταδιακά, επομένως οι άνθρωποι μπορεί να μην παρατηρήσουν συμπτώματα μέχρι να προκληθεί σημαντική βλάβη».

Παχυσαρκία

Το αυξημένο σωματικό βάρος αυξάνει το έργο που καλείται να φέρει εις πέρας η καρδιά σε καθημερινή βάση. Ο γιατρός αναφέρει: «Η καρδιά πρέπει να αντλεί αίμα για να τροφοδοτήσει ένα μεγαλύτερο σώμα, πράγμα που σημαίνει ότι εργάζεται σκληρότερα σε συνεχή βάση».

Σωματική αδράνεια και καθιστικός τρόπος ζωής

Η συστηματική σωματική δραστηριότητα αποτελεί βασικό σύμμαχο της καρδιαγγειακής υγείας. Όπως επισημαίνει ο ειδικός, η έλλειψη άσκησης δεν προκαλεί από μόνη της εξασθένηση της καρδιάς, ωστόσο ενισχύει σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία και η υψηλή αρτηριακή πίεση.