Αρτηριακή πίεση: Το φρούτο που είναι πλούσιο σε κάλιο και μπορεί να την μειώσει, σύμφωνα με μελέτη

Ένα νόστιμο φρούτο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ακόμη και για όσους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλατιού. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι τροφές που είναι πλούσιες σε κάλιο παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ρύθμιση της υπέρτασης.

Τι είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση και γιατί είναι επικίνδυνη

Η υψηλή αρτηριακή πίεση εμφανίζεται όταν η δύναμη του αίματος στα τοιχώματα των αρτηριών παραμένει σταθερά αυξημένη. Αυτή η κατάσταση καταπονεί την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, προκαλώντας δυνητικά μακροχρόνιες βλάβες.

Αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα κινδύνου για:

Καρδιακές προσβολές

Εγκεφαλικά επεισόδια

Άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας

Η αλλαγή των διατροφικών σας συνηθειών είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επαναφέρετε την πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η μάχη ανάμεσα στο αλάτι και το κάλιο

Είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι αυξάνουν την πίεση. Αυτό συμβαίνει επειδή το νάτριο αναγκάζει το σώμα να κατακρατά νερό, γεγονός που αυξάνει τον όγκο του αίματος και ασκεί μεγαλύτερη πίεση στα αγγεία.

Το κάλιο αναγνωρίζεται εδώ και καιρό ως το “αντίδοτο” σε αυτή τη διαδικασία. Βοηθά στην αποβολή του νατρίου από τον οργανισμό και χαλαρώνει τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν μάλιστα ότι αυτό το όφελος υφίσταται ακόμη και όταν η κατανάλωση αλατιού παραμένει υψηλή.

Η δύναμη του καλίου: Πώς μειώνει την αρτηριακή πίεση

Νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό American Journal of Physiology-Renal Physiology, αποκαλύπτει ότι η αύξηση της πρόσληψης καλίου μειώνει σημαντικά την αρτηριακή πίεση, ακόμη και όταν τα επίπεδα νατρίου (αλατιού) παραμένουν υψηλά. Οι ερευνητές παρατήρησαν μειώσεις έως και 14 mmHg στους άνδρες και 10 mmHg στις γυναίκες.

Αυτές οι μειώσεις είναι συγκρίσιμες με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω φαρμακευτικής αγωγής για την πίεση. Σύμφωνα με το Study Finds, η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο μπορεί να εξουδετερώσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις αλμυρών γευμάτων, όπως η πίτσα ή τα πατατάκια.

Το φρούτο με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο που μειώνει την αρτηριακή πίεση

Ενώ οι μπανάνες θεωρούνται η πιο γνωστή πηγή καλίου, ένα άλλο φρούτο προσφέρει πολύ μεγαλύτερη δόση αυτού του απαραίτητου μετάλλου. Πρόκειται για τα αποξηραμένα βερίκοκα.

Αποξηραμένα Βερίκοκα: 1.162mg καλίου ανά 100γρ.

Μπανάνες: Μόλις 358mg καλίου ανά 100γρ.

Άλλες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο:

Αμύγδαλα: 705mg ανά 100γρ.

Σπανάκι: 558mg ανά 100γρ.

Πατάτες: 421mg ανά 100γρ.

Πώς το κάλιο επηρεάζει την αρτηριακή πίεση σε άνδρες και γυναίκες

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες ανέπτυξαν υπολογιστικά μοντέλα ειδικά για το φύλο, για να προσομοιώσουν τον τρόπο με τον οποίο το νάτριο, το κάλιο και η ισορροπία υγρών επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση σε όλο το σώμα. Τα μοντέλα έλαβαν υπόψη αναγνωρισμένες βιολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως η νεφρική λειτουργία, τα επίπεδα ορμονών, η δραστηριότητα του νευρικού συστήματος και οι αντιδράσεις των αιμοφόρων αγγείων.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές διεξήγαγαν προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς πρόσληψης νατρίου, πρόσληψης καλίου και διαφόρων μορφών υπέρτασης, για να παρατηρήσουν πώς αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση διαφορετικά στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι όταν η πρόσληψη καλίου διπλασιάστηκε, η αρτηριακή πίεση μειώθηκε σημαντικά – έως και 14 mmHg στους άνδρες και 10 mmHg στις γυναίκες με συγκεκριμένους τύπους υπέρτασης. Διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη κατανάλωση καλίου αντιστάθμισε την επίδραση της υψηλής πρόσληψης νατρίου στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με την αρτηριακή σας πίεση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.