Το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου γίνεται ξενοδοχείο – Τι αποκάλυψε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για το μέλλον του εμβληματικού κτιρίου

Γεωργία Λινάρδου

Διεθνή Νέα

orfanotrofeio prigkipos
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ιστορία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στη συγκλονιστική ιστορία του μοναδικού αυτού ξύλινου οικοδομήματος των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, αλλά και στο μέλλον του…

Ένα μέλλον προδιαγεγραμμένο, μάλλον, καθώς δεν βρέθηκαν οι απαραίτητοι πόροι που θα το μετέτρεπαν, όπως υποστήριξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε «δύο διεθνή κέντρα, ένα για τον διαθρησκειακό διάλογο και ένα για οικολογικές έρευνας».

Ως εκ τούτου το θέμα ήταν μονόδρομος…

«Η εκκλησία, μη έχοντας άλλη λύση, αποφάσισε να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο. Βεβαίως δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, κυρίως από συναισθηματικής άποψης, όμως ήταν μία επιβεβλημένη απόφαση προτού το κτίριο γίνει ένα με τη γη, προτού ισοπεδωθεί»

Μια ελληνική και μία τουρκική εταιρεία αναλαμβάνουν το έργο!

Σύμφωνα με τον κ.κ.Βαρθολομαίο: «Μια τουρκική εταιρεία, σε συνεργασία με μία ελληνική εταιρεία και αυτό είναι πολύ συμβολικό, ότι το Ορφανοτροφείο τελικά γίνεται και ένα σύμβολο ενότητας, συνεργασίας και φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας».

Το ορφανοτροφείο της Πριγκήπου θεωρείται το μεγαλύτερο ξύλινο κτίριο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Η εκτίμηση για την την αναστήλωσή του ανέρχεται στα 65 εκατομμύρια ευρώ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 στο Μουσείο της Πριγκήπου, όπου φιλοξενείται έκθεση για την ιστορία του Ορφανοτροφείου, την οποία διοργάνωσε το Ίδρυμα Νήσων με τη συνδρομή ιστορικών, ερευνητών και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε την ομιλία του στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκκλησιαστικοί, αυτοδιοικητικοί και επιστημονικοί φορείς, καθώς και κάτοικοι της Πριγκήπου και της Κωνσταντινούπολης, με επίκεντρο το ενδιαφέρον για την ιστορική και πολιτιστική σημασία του Ορφανοτροφείου. Παρόντες, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, επιστήμονες και πολίτες, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος των Πριγκηπονήσων, Αλί Ερτζάν Ακπολάτ, και ‘Αρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. Παντελεήμων Βίγκας, ο οποίος εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στην υπόθεση του Ορφανοτροφείου.

 

