Airbnb: Ποια εισοδήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Enikos Newsroom

Oικονομία

Από “κόσκινο” φαίνεται πως περνά η ΑΑΔΕ τα εισοδήματα που προέρχονται από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου, Airbnb.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως, η Αρχή ανοίγει φορολογικούς φακέλους για φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως και το 2023 ιδιοκτητών ακινήτων, των οποίων η δραστηριότητα γίνεται  μέσω ψηφιακών πλατφορμών όπως στη Airbnb, στη Booking και στη VRBO.

Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται με βάση τα δεδομένα που σύλλεξε η ΑΑΔΕ μέσω των παραπάνω πλατφορμών, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των διασταυρώσεων για αδήλωτα εισοδήματα.

Οι αποκλίσεις

Στην “τσιμπίδα” της Αρχής φαίνεται πως πιάστηκαν φορολογούμενοι που είχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποσών που εμφανίζουν στις πλατφόρμες και εκείνων που καταχωρήθηκαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή στο έντυπο Ε2. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η φορολογική διοίκηση να ζητεί από τους εν λόγω πολίτες να προβούν τώρα στις απαιτούμενες διορθώσεις και στις συμπληρωματικές δηλώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι έλεγχοι εστιάζουν κατά κόρον στις υποθέσεις του 2020, καθώς στο τέλος του 2026 θα ολοκληρωθεί η περίοδος παραγραφής για την εν λόγω χρήση.

Η ΑΑΔΕ καλεί λοιπόν για αυτόν τον λόγο τους πολίτες που έχουν λάβει σχετικό ειδοποιητήριο, να προβούν έως τις 15 Ιουνίου 2026 στις αναγκαίες ενέργειες. Η προθεσμία συμμόρφωσης για τις χρήσεις από το 2021 και μετά είναι έως τις 30 Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνουν οι υπόχρεοι στη θυρίδα στο myAADE αναφέρουν αναλυτικά τα ποσά και τις αποκλίσεις που εντοπίστηκαν, ενώ οι ιδιοκτήτες θα πρέπει, είτε να  κάνουν αποδοχή των ευρημάτων και να υποβάλουν την τροποποιητική τους δήλωση, είτε να υποβάλουν αντιρρήσεις με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι διορθώσεις σχετίζονται με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής και τα έντυπα φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να ταυτιστούν πλήρως  με τα δεδομένα που απέστειλαν οι πλατφόρμες.

Τα νέα ραβασάκια -Τι ισχύει για τους τόκους και τα πρόστιμα

Αφού λοιπόν υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση από τον υπόχρεο, μετά θα γίνει η έκδοση του νέου εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου  θα υπολογιστεί ο  επιπρόσθετος φόρος που αναλογεί στο ποσό τα οποίο δεν είχε δηλωθεί ή είχε δηλωθεί μειωμένα.

Ταυτόχρονα, θα επιβληθούν τόκοι για την εκπρόθεσμη καταβολή αλλά και πρόστιμα για μη ακριβείς δηλώσεις.

 

