Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο η απολογία του 43χρονου φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης με τους εκβιασμούς σε Βορίζια και Αμάρι

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Κρήτη, Μαφία
Στο νοσοκομείο αναμένεται να μεταβεί η ανακρίτρια Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί ο 43χρονος που κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται να καταπατούσε και να εκμεταλλευόταν εκτάσεις γης πολιτών, ενώ εκβίαζε και τρομοκρατούσε τους ιδιοκτήτες με επίκεντρο τα Βορίζια και το Αμάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι ανακριτικές Αρχές έχουν ζητήσει να γίνει η απολογία του 43χρονου θείου εντός της ημέρας. Ωστόσο άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ακριβής τοποθεσία και η ώρα που θα γίνει η διαδικασία, καθώς ο 43χρονος νοσηλεύεται από χθες στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, αντιμετωπίζοντας καρδιολογικά προβλήματα σύμφωνα με το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Προφυλακιστέα τα δύο ανίψια του

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο ανίψια του που αντιμετωπίζουν όμοιες κατηγορίες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα έως την εκδίκαση της υπόθεσης, μετά την πολύωρη απολογία τους ενώπιον Ακριτικών και Εισαγγελικών λειτουργών στα Δικαστήρια Ρεθύμνου.

Τι υποστηρίζουν θύματα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται όχι μόνο να καταπατούσαν αγροτεμάχια με τα κοπάδια τους, αλλά και να προκαλούσαν ζημιές, προκειμένου να εκβιάσουν τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων.

Ένα από τα θύματα που έχει μιλήσει στον ΑΝΤ1, περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε η οικογένειά του. «400 κτήματα και κάτι παραπάνω. Το κόψανε με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, το οποίο το καταστρέψανε. Κλωτσάγανε κιόλας δεξιά. Τα άρβυλα φαίνονταν κάτω, οι πατουχιές, τα πάντα. Έτυχε να ορίζουμε πάρα πολλή περιουσία, πάνω από 200 στρέμματα, εγώ και τα παιδιά μου, κι ήμασταν στόχος, διότι, αν υποκύπταμε εμείς, καταλαβαίνετε. Περάσαμε πέντε χρόνια μαρτυρικά, κι εγώ και η οικογένειά μου κι οι άλλοι σαράντα», είπε.

Εκτός από τους βασικούς καταγγέλλοντες, άλλα 20 άτομα έχουν καταθέσει ότι υπέστησαν οικονομική ζημία από 1.000 έως 80.000 ευρώ από τους συλληφθέντες και ζητούν την ποινική δίωξή τους.

Η δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται η δικογραφία είναι παλαιότερα. «Οι πράξεις που μας αποδίδονται αφορούν περιστατικά του 2021, του 2022 και του 2023, άρα παλαιότερα περιστατικά. Λείπει, λοιπόν, το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων», είπε.

Είχαν κατηγορηθεί ξανά τα δύο αδέλφια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια (ο 44χρονος και ο 39χρονος) έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα. Ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματική βλάβη αστυνομικού, απειλή και εξύβριση αστυνομικού, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο αδελφός του έχει κατηγορηθεί για απειλή, εξύβριση, φθορές με πυροβολισμούς, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και κλοπή

