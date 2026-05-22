Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Σήμερα στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες – Μιλούν για «σκευωρία»

Σήμερα, το μεσημέρι (22/05) αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, στην Κρήτη με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνου.

Στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να υπακούσουν στις «προσταγές» τους.

Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν σήμερα και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο τους 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται προχθές με μεταγωγή στην Κρήτη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ertnews.gr κατά την απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και μάλιστα αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η όλη υπόθεση πρόκειται για «σκευωρία» των κατοίκων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η πλευρά του κατηγορουμένων θα υποστηρίξει ότι το όλο ζήτημα που έχει ανακινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή.

Τι υποστηρίζουν θύματα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται όχι μόνο να καταπατούσαν αγροτεμάχια με τα κοπάδια τους, αλλά και να προκαλούσαν ζημιές, προκειμένου να εκβιάσουν τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων.

Ένα από τα θύματα που έχει μιλήσει στον ΑΝΤ1, περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε η οικογένειά του. «400 κτήματα και κάτι παραπάνω. Το κόψανε με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, το οποίο το καταστρέψανε. Κλωτσάγανε κιόλας δεξιά. Τα άρβυλα φαίνονταν κάτω, οι πατουχιές, τα πάντα. Έτυχε να ορίζουμε πάρα πολλή περιουσία, πάνω από 200 στρέμματα, εγώ και τα παιδιά μου, κι ήμασταν στόχος, διότι, αν υποκύπταμε εμείς, καταλαβαίνετε. Περάσαμε πέντε χρόνια μαρτυρικά, κι εγώ και η οικογένειά μου κι οι άλλοι σαράντα», είπε.

Εκτός από τους βασικούς καταγγέλλοντες, άλλα 20 άτομα έχουν καταθέσει ότι υπέστησαν οικονομική ζημία από 1.000 έως 80.000 ευρώ από τους συλληφθέντες και ζητούν την ποινική δίωξή τους.

Η δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται η δικογραφία είναι παλαιότερα. «Οι πράξεις που μας αποδίδονται αφορούν περιστατικά του 2021, του 2022 και του 2023, άρα παλαιότερα περιστατικά. Λείπει, λοιπόν, το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων», είπε.

Είχαν κατηγορηθεί ξανά τα δύο αδέλφια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια (ο 44χρονος και ο 39χρονος) έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα. Ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματική βλάβη αστυνομικού, απειλή και εξύβριση αστυνομικού, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο αδελφός του έχει κατηγορηθεί για απειλή, εξύβριση, φθορές με πυροβολισμούς, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και κλοπή.