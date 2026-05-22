Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Σήμερα στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες – Μιλούν για «σκευωρία»

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Κρήτη, Μαφία
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σήμερα, το μεσημέρι  (22/05) αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, στην Κρήτη με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνου.

Στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να υπακούσουν στις «προσταγές» τους.

Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν σήμερα και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο τους 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται προχθές με μεταγωγή στην Κρήτη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ertnews.gr κατά την απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και μάλιστα αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η όλη υπόθεση πρόκειται για «σκευωρία» των κατοίκων της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η πλευρά του κατηγορουμένων θα υποστηρίξει ότι το όλο ζήτημα που έχει ανακινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή.

Τι υποστηρίζουν θύματα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται όχι μόνο να καταπατούσαν αγροτεμάχια με τα κοπάδια τους, αλλά και να προκαλούσαν ζημιές, προκειμένου να εκβιάσουν τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων.

Ένα από τα θύματα που έχει μιλήσει στον ΑΝΤ1, περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε η οικογένειά του. «400 κτήματα και κάτι παραπάνω. Το κόψανε με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, το οποίο το καταστρέψανε. Κλωτσάγανε κιόλας δεξιά. Τα άρβυλα φαίνονταν κάτω, οι πατουχιές, τα πάντα. Έτυχε να ορίζουμε πάρα πολλή περιουσία, πάνω από 200 στρέμματα, εγώ και τα παιδιά μου, κι ήμασταν στόχος, διότι, αν υποκύπταμε εμείς, καταλαβαίνετε. Περάσαμε πέντε χρόνια μαρτυρικά, κι εγώ και η οικογένειά μου κι οι άλλοι σαράντα», είπε.

Εκτός από τους βασικούς καταγγέλλοντες, άλλα 20 άτομα έχουν καταθέσει ότι υπέστησαν οικονομική ζημία από 1.000 έως 80.000 ευρώ από τους συλληφθέντες και ζητούν την ποινική δίωξή τους.

Η δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται η δικογραφία είναι παλαιότερα. «Οι πράξεις που μας αποδίδονται αφορούν περιστατικά του 2021, του 2022 και του 2023, άρα παλαιότερα περιστατικά. Λείπει, λοιπόν, το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων», είπε.

Είχαν κατηγορηθεί ξανά τα δύο αδέλφια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια (ο 44χρονος και ο 39χρονος) έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα. Ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματική βλάβη αστυνομικού, απειλή και εξύβριση αστυνομικού, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο αδελφός του έχει κατηγορηθεί για απειλή, εξύβριση, φθορές με πυροβολισμούς, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και κλοπή.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε δυνατούς και σφριγηλούς γλουτούς; Μην κάνετε αυτό το λάθος ακόμη και αν γυμνάζεστε

«Όταν η σύζυγος μου ξεπέρασε τον καρκίνο άρχισα να καταρρέω εγώ» – 50χρονος μιλά για τις δυσκολίες που έχουν οι φροντιστές ...

Πότε θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Συναγερμός από την Τράπεζα της Ελλάδος: Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα

Η TeamPCP παραβίασε 3.800 αποθετήρια του GitHub

Οι 13 σημαντικότερες ανακοινώσεις στο Google I/O 2026
περισσότερα
09:36 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: 23χρονος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση σε αστικό λεωφορείο

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 24χρονης μέσα σε αστικό λεωφορείο, συνελήφθη 23χ...
09:18 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση της αποφυλάκισης εξετάζει ο Άρειος Πάγος

Ανατροπή με την υπόθεση της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο αντεισαγγελέας του Αρεί...
08:29 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

«Μας κυνηγούσε στους διαδρόμους για να του δώσουμε χρήματα»: Όσα υποστήριξε ο γιος της ασθενούς από την οποία ζήτησε φακελάκι ο αναισθησιολόγος

«Δώστε μου 150 ευρώ, όχι για εμένα, αλλά για την ομάδα μου». Αυτή φαίνεται πως ήταν η φράση πο...
07:12 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς – Πού θα χρειαστείτε ομπρέλα

Συνεχίζεται ο βροχερός καιρός και η ανοιξιάτικη αστάθεια και σήμερα (22/5) σε πολλές περιοχές ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν