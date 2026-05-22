«Μας κυνηγούσε στους διαδρόμους για να του δώσουμε χρήματα»: Όσα υποστήριξε ο γιος της ασθενούς από την οποία ζήτησε φακελάκι ο αναισθησιολόγος

«Δώστε μου 150 ευρώ, όχι για εμένα, αλλά για την ομάδα μου». Αυτή φαίνεται πως ήταν η φράση που χρησιμοποιούσε ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι», όταν ζητούσε φακελάκι από ασθενείς και συγγενείς τους, σύμφωνα με καταγγελίες που πλέον «πυκνώνουν» και δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό γύρω του.

Ο γιος της ασθενούς από την οποία ζήτησε το φακελάκι των 150 ευρώ, μιλώντας στο Star, υποστήριξε πως ο εν λόγω γιατρός τους «κυνηγούσε» στους διαδρόμους του νοσοκομείου για να του δώσουν χρήματα και να αποφευχθεί η αναβολή της χειρουργικής επέμβασης.

Δήλωσε πως φοβήθηκε για τη ζωή της μητέρας του και αισθάνθηκε πως δεν είχε περιθώριο αντίδρασης.

«Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Έβλεπα τη μάνα μου να πεθαίνει. Από την πρώτη στιγμή που έγινε η εισαγωγή της, ζήτησε χρήματα. Του είπα ότι θα πληρωθώ στις 28 του μήνα και τότε θα του τα δώσω», ανέφερε.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο αναισθησιολόγος ακούγεται να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», δίνοντας μάλιστα οδηγίες για το πώς θα παραδοθούν τα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αναισθησιολόγος είχε κατηγορηθεί και πάλι το 2018, όταν ασθενής είχε καταγγείλει ότι του ζητήθηκαν περίπου 80 ευρώ. Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, ωστόσο ο γιατρός αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών και λόγω του γεγονότος ότι η Διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα και με ρεπορτάζ του Mega, έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να «δέσει» η κατηγορία, οπότε δεν έγινε ανατολή των καθηκόντων του και συνέχισε να εργάζεται κανο9νικά.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Σήμερα, όμως, οι νέες καταγγελίες παρουσιάζουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο δράσης. Το νέο βίντεο – ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στα social media και τον εμφανίζει να ζητά χρήματα μέσα στο νοσοκομείο, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Νέες μαρτυρίες και παλαιότερες υποθέσεις έρχονται στο φως, αποδυναμώνοντας τους ισχυρισμούς του περί «παρεξήγησης».

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν ασθενείς, ο αναισθησιολόγος πλησίαζε διακριτικά τους νοσηλευόμενους στους θαλάμους τους, φροντίζοντας να μην ακούγεται από συναδέλφους ή συνοδούς, και ζητούσε χρήματα «για την ομάδα του». Τα ποσά κυμαίνονταν, όπως αναφέρουν οι καταγγέλλοντες, από 100 έως 150 ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ασθενούς που υποβλήθηκε πέρυσι σε επείγουσα επέμβαση. Όπως καταγγέλλει, ο γιατρός τον πίεσε να δώσει χρήματα ακόμη και λίγη ώρα μετά το χειρουργείο.

«Ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο με όλους. Μου έλεγε «όχι για μένα, για την ομάδα μου τα θέλω». Μόλις βγήκα από το χειρουργείο, ενώ ήμουν ακόμη μισοκοιμισμένος, ήρθε πάνω από το κεφάλι μου και με πίεζε να δώσω κάτι. Μου είπε «100 με 150 ευρώ, ό,τι θέλεις». Τα έδωσα και μετά εξαφανίστηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση του υπουργείου Υγείας ήταν άμεση. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο γιατρός τέθηκε αρχικά σε 15ήμερη αργία και παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με το ερώτημα της οριστικής απομάκρυνσής του από το ΕΣΥ.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός χαρακτήρισε το φακελάκι «πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο» και τόνισε πως «δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ».

Από την πλευρά του, ο αναισθησιολόγος αρνείται ότι ζήτησε χρήματα. Υποστηρίζει ότι επισκέφθηκε την ασθενή αποκλειστικά για τον προεγχειρητικό έλεγχο και ότι η συζήτηση αφορούσε το ενδεχόμενο να μετατεθεί το χειρουργείο λόγω φόρτου εργασίας.

«Ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Είπα «λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και όχι. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει»», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι βρίσκεται λίγους μήνες πριν από τη σύνταξη και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Έχω με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία», είπε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι πάσχει από καρκίνο.

«Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τους ισχυρισμούς του, οι καταγγελίες, οι μαρτυρίες και το βίντεο που ήδη εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, αναδεικνύουν μια υπόθεση που προκαλεί σοβαρούς κραδασμούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το διαχρονικό φαινόμενο του «φακελακίου».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, δήλωσε ότι «Δεν ήταν για κανένα άλλο παιδί τα 150 ευρώ, ήταν για τον ίδιο. Κανείς άλλος δεν ζήτησε χρήματα».

Το περιστατικό καταδίκασε και το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα, ο Χάρης Σταυράτης, εργαζομένων του ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι» σχολίασε:

«Εμείς οι εργαζόμενοι καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα και τα περιστατικά και λέμε στον κόσμο όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση να την καταγγείλει αμέσως. Οι γιατροί κάνουν λειτούργημα και πρέπει να σέβονται τον όρκο τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες για τον εν λόγω γιατρό, είχε προκύψει καταγγελία στο παρελθόν για ανάλογο περιστατικό, αλλά αθωώθηκε στο δικαστήριο.