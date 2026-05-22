Σαν σήμερα 22 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι
- Ημέρα Αγοράς Πίτσας με Μπιτκόιν
- Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας
- Παγκόσμια Ημέρα Προεκλαμψίας
Γεγονότα
- 334 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη Μάχη του Γρανικού.
- 1762: Ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και εγκαινιάζεται από τον Πάπα Κλήμη ΙΓ΄.
- 1906: Οι αδελφοί Ράιτ λαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την «ιπτάμενη μηχανή» τους.
- 1947: Ψυχρός πόλεμος: Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Χάρυ Τρούμαν υπογράφει νόμο, μετά την έγκριση του Κογκρέσου, που στοχεύει στην «καταπολέμηση της εξάπλωσης του κομμουνισμού» κι αργότερα θα ονομαστεί Δόγμα Τρούμαν. Ο νόμος χορηγεί στρατιωτική και οικονομική βοήθεια ύψους 400 εκατομμυρίων $ στην Ελλάδα και την Τουρκία.
- 1955: Ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφώντος τοποθετεί ωρολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο «Παλλάς» της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει, επειδή ο κυβερνήτης Αρμιτεϊτζ αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη.
- 1963: Δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο μοιραίο πέντε μέρες αργότερα.
- 1967: Σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Αν και οι Αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος.
- 1973: Αποτυγχάνει το Κίνημα στο Πολεμικό Ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Την ίδια μέρα, συλλαμβάνεται ο αξιωματικός Σπύρος Μουστακλής και θα υποστεί άγριους βασανισμούς στο ΕΑΤ/ΕΣΑ.
- 1992: «Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική», δηλώνει ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι «το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση».
Γεννήσεις
- 1859: Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς, τον οποίο εφόδιασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογιών εργαστηριακών αναλύσεων, για τη διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη με τα ψυχικά (πνευματιστικά) φαινόμενα. (Θαν. 7/7/1930)
- 1888: Τζιμ Θορπ, ινδιάνος αθλητής του στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μποξ και του επιστράφηκαν μετά θάνατον, το 1982. (Θαν. 28/3/1953)
- 1924: Σαρλ Αζναβούρ (Αζναβουριάν), Αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής. Υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με την μοναδική τενόρα φωνή του, συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. (Θαν. 1/10/2018)
- 1946: Τζορτζ Μπεστ, κορυφαίος βιρτουόζος Βορειοϊρλανδός ποδοσφαιριστής.
- 1950: Αλέκος Αλαβάνος, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ.
- 1987: Νόβακ Τζόκοβιτς, Σέρβος αντισφαιριστής, από τους κορυφαίους παγκοσμίως.
Θάνατοι
- 1825: Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης. (Γεν. 11/5/1771)
- 1850: Λυκούργος Λογοθέτης, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Γεν. 10/2/1772)
- 1885: Βικτόρ Ουγκώ, διάσημος Γάλλος συγγραφέας, με πιο γνωστά έργα τους «Άθλιους» και την «Παναγία των Παρισίων».
- 2005: Χαρίλαος Φλωράκης, Έλληνας πολιτικός, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ στη μεταπολίτευση.
- 2018: Φίλιπ Ροθ, Αμερικανός συγγραφέας. («Αμερικανικό Ειδύλλιο», «Παντρεύτηκα έναν κομουνιστή», «Ανθρώπινη Κηλίδα») (Γεν. 19/3/1933)