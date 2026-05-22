Κωνσταντίνος Αργυρός: Το μεγάλο πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλια του σε γνωστό μαγαζί με πλήθος επωνύμων – Δείτε φωτογραφίες

Με ένα μεγάλο πάρτι σε γνωστό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός γιόρτασε την ονομαστική του γιορτή που συμπίπτει με τα γενέθλιά του χθες Πέμπτη 21 Μαΐου.

Στην ιδιαίτερη γι’ αυτόν βραδιά, λίγο πριν τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, βρέθηκαν στο πλευρό του πλήθος καλλιτεχνών, συνεργατών και φίλων.

Η εγκυμονούσα σύζυγος του τραγουδιστή, Αλεξάνδρα Νίκα, δεν θα μπορούσε να λείψει από το πλευρό του, ενώ λίγο αργότερα στο πάρτι κατέφτασε και η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα.

Το παρών στην μεγάλη βραδιά έδωσαν και οι γονείς του τραγουδιστή και ο αδελφός του.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της βραδιάς ήταν η Πρέσβης των ΉΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και ο Νίκος Ευαγγελάτος με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025, στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, στο Grand Resort στο Λαγονήσι, ενώ ακολούθησε δεξίωση στην Ανάβυσσο, σε στενό κύκλο καλεσμένων.