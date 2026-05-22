Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22/5) – Πού θα δείτε τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το ματς Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Euroleague, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:15 Novasports 4HD Team 3SSB – Ερυθρός Αστέρας Adidas NextGen EuroLeague Finals

14:30 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Τσεντεβίτα Ολιμπία Adidas NextGen EuroLeague Finals

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Καζακστάν – Ουκρανία Socca Euro 2026

17:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάδα – Γαλλία Socca Euro

18:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague Final Four

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:00 Novasports Prime Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Νις Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εξέταση στα μάτια μπορεί να προβλέψει την άνοια έως και 12 χρόνια πριν τη διάγνωση – Ελπιδοφόρα μελέτη

Το κόλπο με τον καφέ και τη μεμβράνη που διατηρεί το φαγητό για περισσότερο καιρό στο ψυγείο

Ποια παιδιά και πότε θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Συναγερμός από την Τράπεζα της Ελλάδος: Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα

Οι 13 σημαντικότερες ανακοινώσεις στο Google I/O 2026

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:38 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 22/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 22/5/2026.
03:54 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

J2US: «Άναψαν τα αίματα» ανάμεσα σε Σταμάτη Φασουλή και Χάρη Λεμπιδάκη: «Τι αηδίες είναι αυτές που είπες;» – ΒΙΝΤΕΟ

Μια πρωτοφανής κόντρα ξέσπασε στον αποψινό (21/5) ημιτελικό του J2US, με τον Σταμάτη Φασουλή κ...
03:26 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο «Ενώπιος Ενωπίω» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξένησε τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Πέμπτης (21/5), στην ε...
23:10 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η συγκινητική επανασύνδεση της Πολυξένης με τη Μελισσάνθη και τη Μαγδαληνή

Νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έρχεται απόψε στις 23:30 στον...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν