Το σπήλαιο έκρυβε ένα σπάνιο εύρημα: Ανακαλύφθηκε αρχαία ελληνική θεατρική μάσκα ηλικίας 2.000 ετών

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει ξανά στο φως τους στενούς δεσμούς του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με την περιοχή της Αδριατικής.

Μέσα στο σκοτάδι ενός σπηλαίου, ένα σπάνιο εύρημα περίμενε για αιώνες τους ερευνητές, αποδεικνύοντας πώς η τέχνη του θεάτρου ταξίδευε πολύ πέρα από τα σημερινά ελληνικά σύνορα.

Αρχαιολόγοι από τα Μουσεία του Ντουμπρόβνικ έφεραν στο φως μια εξαιρετική αρχαιολογική ανακάλυψη σε σπήλαιο στη χερσόνησο Πέλιεσατς — μια άθικτη πήλινη κεφαλή που απεικονίζει μια αρχαία ελληνική θεατρική μάσκα, ηλικίας 2.000 ετών.

Η χρονολόγηση και το χρονικό της ανακάλυψης

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που διεξήχθησαν μεταξύ 23 Απριλίου και 4 Μαΐου 2026, στο εσωτερικό του σπηλαίου Crno Jezero (Μαύρη Λίμνη) στο Πέλιεσατς, υπό τη διεύθυνση του Αρχαιολογικού Μουσείου των Μουσείων του Ντουμπρόβνικ.

Οι ειδικοί χρονολογούν το σπάνιο αυτό εύρημα μεταξύ του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ.

Η κούφια πήλινη μάσκα, η οποία διαθέτει μια μικρή τρύπα για κρέμασμα, ήταν πιθανότατα αρχικά τοποθετημένη σε τοίχο.

Οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι τέτοιες μάσκες συνδέονται αναμφισβήτητα με το θέατρο και τη λατρεία του Διονύσου, του αρχαίου Έλληνα θεού που σχετίζεται με το κρασί, τις τελετουργίες και τις δραματικές παραστάσεις.

Ένας αρχαίος τόπος λατρείας κρυμμένος στα έγκατα της γης

«Μπορούμε να συνδέσουμε τον Διόνυσο, ή ίσως τον Ιλλυριό αντίστοιχό του, με τα αγγεία κρασιού και αυτή τη θεατρική μάσκα, και με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουμε τη θεότητα για την οποία αυτό το σπήλαιο λειτουργούσε ως ιερό;

Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε», εξήγησε ο αρχαιολόγος Domagoj Perkić, επικεφαλής του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Ο Perkić σημείωσε ότι τα περισσότερα από τα ευρήματα που σχετίζονται με το ιερό βρέθηκαν σε ένα κρυφό και προηγουμένως αποκλεισμένο τμήμα του σπηλαίου, κάτι που βοήθησε στο να διατηρηθούν σε εξαιρετική κατάσταση.

«Χάρη στη θέση τους σε ένα ανέγγιχτο σημείο του σπηλαίου, τα αντικείμενα παρέμειναν σχεδόν τέλεια διατηρημένα — σαν μια παγωμένη εικόνα από πριν από περισσότερες από δύο χιλιετίες», δήλωσε ο ίδιος.

Προηγούμενες ανασκαφές το 2025 αποκάλυψαν ότι το σπήλαιο είχε χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς ανά τους αιώνες, από την Εποχή του Χαλκού μέχρι την ύστερη Εποχή του Σιδήρου.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το σπήλαιο αρχικά χρησίμευε ως κατάλυμα ή εποχικό καταφύγιο κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.

Αργότερα, μεταξύ περίπου του 1012 π.Χ. και του 481 π.Χ., το σπήλαιο μετατράπηκε σε χώρο ταφής.

Η ανάλυση ραδιοάνθρακα σε ανθρώπινα κατάλοιπα επιβεβαίωσε ότι λειτούργησε ως νεκρόπολη για περισσότερα από 500 χρόνια.

Ελληνική επιρροή ανάμεσα στους Ιλλυριούς

Μετά τη λήξη της χρήσης του ως χώρου ταφής, οι ερευνητές πιστεύουν ότι το σπήλαιο μετατράπηκε σε ιλλυρικό ιερό, το οποίο χρησιμοποιούνταν από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. έως τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ.

Στα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό περιλαμβάνονται πολυάριθμα μικροσκοπικά αγγεία —κυρίως ελληνικοί αμφορείς, μπολ και κύπελλα— μαζί με κεραμικά τοπικής παραγωγής.

Τέτοια αντικείμενα συνηθιζόταν να αφήνονται στα ιερά ως αναθήματα κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετουργιών.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν επίσης στο φως θραύσματα λεπτής ελληνικής κεραμικής, αντικείμενα πολυτελείας για την εποχή εκείνη που σχετίζονταν με την αποθήκευση και την κατανάλωση κρασιού.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτά τα αντικείμενα συμβόλιζαν τον πλούτο και την εξουσία ανάμεσα στις τοπικές ιλλυρικές κοινότητες και ενδέχεται να έπαιζαν ρόλο σε τελετουργικά.

Κατά τη διάρκεια των περσινών ανασκαφών, οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης κεραμικά θραύσματα που απεικονίζουν μέρος του κεφαλιού και του κορμού μιας μορφής, η οποία πιστεύεται ότι είναι ελληνική θεότητα της κλασικής περιόδου.

Σπάνια ματιά στην ιλλυρική θρησκεία

Ο Perkić τόνισε τη σημασία της ανακάλυψης για την κατανόηση του θρησκευτικού κόσμου των Ιλλυριών και των επαφών τους με τον ελληνικό πολιτισμό.

«Είμαστε τυχεροί που η ευρύτερη περιοχή του Ντουμπρόβνικ φιλοξενεί αυτή τη στιγμή τρία γνωστά ιλλυρικά ιερά, επιτρέποντάς μας να μελετήσουμε την ιλλυρική θρησκεία και την αλληλεπίδρασή της με τον ελληνικό πολιτισμό και τις πεποιθήσεις του», δήλωσε ο ίδιος.

Μαζί με το Crno Jezero, οι άλλες σημαντικές τοποθεσίες είναι το ιερό στο Spila στη Nakovana και το σπήλαιο Vilina πάνω από την πηγή του ποταμού Ombla.

Οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι το ιερό της Nakovana υπήρχε κατά την ίδια περίοδο με το Crno Jezero, ενώ το σπήλαιο Vilina χρονολογείται ελαφρώς νωρίτερα, από τα τέλη του 5ου έως τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.

Τα Μουσεία του Ντουμπρόβνικ ανακοίνωσαν επίσης ότι μια νέα έκθεση και ένας κατάλογος αφιερωμένος στο σπήλαιο Vilina αναμένονται αργότερα φέτος.

Η αρχαιολογική ομάδα που εργάστηκε στις ανασκαφές του Crno Jezero περιλάμβανε τους αρχαιολόγους Domagoj Perkić και Krešimir Grbavac, τη συντηρήτρια Sanja Pujo από τα Μουσεία του Ντουμπρόβνικ, καθώς και τους σπηλαιολόγους Hrvoje και Nataša Cvitanović από τον Σπηλαιολογικό Σύλλογο «Ursus Spelaeus» του Κάρλοβατς, και την αρχαιολόγο και σπηλαιολόγο Mirna Šandrić από το Σπηλαιολογικό Τμήμα του HPD Željezničar του Ζάγκρεμπ.