Αρχαιολόγοι εξερεύνησαν σπήλαιο κάτω από κάστρο του 11ου αιώνα και ανακάλυψαν τυχαία κάτι συγκλονιστικό – Βρέθηκαν λείψανα 120.000 ετών

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Κάστρο Pembroke της Ουαλίας
Κάστρο Pembroke της Ουαλίας / Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν

Οι ανασκαφές στο σπήλαιο Wogan Cavern, κάτω από το Κάστρο Pembroke της Ουαλίας, έφεραν στο φως ενδείξεις ζωής από 120.000 χρόνια πριν. Τα προκαταρκτικά δεδομένα εντόπισαν ανθρώπινη δραστηριότητα στην τοποθεσία πριν από 45.000 χρόνια, ωστόσο είναι πιθανό οι Νεάντερταλ να βρίσκονταν εκεί ακόμη βαθύτερα στην ιστορία.

Τα παλαιότερα ευρήματα είναι λείψανα μιας ποικιλίας ζώων, συμπεριλαμβανομένων ιπποποτάμων, μαλλιαρών ρινόκερων και ταράνδων. Το μεσαιωνικό κάστρο βρίσκεται χτισμένο πάνω σε βρετανική ιστορία χιλιάδων ετών.

Από τους Βικτωριανούς στους Νεάντερταλ: Η ανατροπή μιας ιστορικής πλάνης

Οι ειδικοί γνώριζαν εδώ και καιρό ότι το Κάστρο Pembroke της Ουαλίας —χτισμένο τον 11ο αιώνα και γενέτειρα του Βασιλιά Ερρίκου Ζ’— βρισκόταν πάνω από ένα σπήλαιο, γνωστό ως Wogan Cavern. Πίστευαν όμως ότι είχε ανασκαφεί από τους Βικτωριανούς και ότι, πλέον, η αρχαιολογική του αξία ήταν μηδαμινή.

Ωστόσο, μια δοκιμαστική ανασκαφή απέδειξε ότι αυτή η θεωρία ήταν πέρα για πέρα λανθασμένη. Η ανασκαφή του σπηλαίου αποκάλυψε ενδείξεις προϊστορικών ανθρώπων και ασυνήθιστα λείψανα ζώων — όπως οστά ιπποποτάμων και μαλλιαρών ρινόκερων.

«Παρά την περιορισμένη εργασία που έχει γίνει μέχρι στιγμής, μπορούμε ήδη να πούμε ότι το Wogan Cavern είναι μια πραγματικά αξιοσημείωτη τοποθεσία», δήλωσε ο Rob Dinnis, διευθυντής ανασκαφών του Πανεπιστημίου του Αμπερντίν.

«Όχι μόνο υπάρχουν εξαιρετικά σπάνια στοιχεία για πρώιμους Homo sapiens, αλλά υπάρχουν επίσης ενδείξεις για ακόμη παλαιότερη ανθρώπινη κατοίκηση, πιθανότατα από Νεάντερταλ». Το σπήλαιο Wogan Cavern εκτείνεται κάτω από το βόρειο τμήμα του κάστρου.

Σήμερα αποτελεί καταφύγιο για μεγάλες νυχτερίδες του είδους «ρινόλοφος», όμως το επιβλητικό του μέγεθος και το σχετικά επίπεδο δάπεδό του το καθιστούσαν ιδανικό για ποικίλες χρήσεις, τόσο πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια όσο και σε πιο σύγχρονες εποχές.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι κατά τον Μεσαίωνα λειτουργούσε ως αποθήκη, ενώ υπάρχουν ενδείξεις χρήσης του και κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Ωστόσο, η ιστορία του φτάνει σε πολύ μεγαλύτερα βάθη.

«Αισιοδοξούμε ότι το σπήλαιο μπορεί να χαρτογραφήσει μια μακρά αλληλουχία ανθρώπινης δραστηριότητας: από τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες που ζούσαν εκεί αμέσως μετά την τελευταία Εποχή των Παγετώνων, πριν από περίπου 11.500 χρόνια, μέχρι τους πρώτους Homo sapiens της Βρετανίας πριν από 45.000 έως 35.000 χρόνια, και ίσως ακόμη παλαιότερα ίχνη που πιθανότατα άφησαν οι Νεάντερταλ», δήλωσε ο Dinnis.

Κάστρο Pembroke της Ουαλίας / Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν
Κάστρο Pembroke της Ουαλίας / Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν

Το DNA των ιζημάτων: Ένα «βιβλίο» ιστορίας κρυμμένο στο χώμα

Η Kate Britton, ειδικός στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν, δήλωσε ότι το σπήλαιο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, καθώς τα ιζήματά του έχουν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση.

«Πιλοτικές μελέτες έδειξαν ότι αρχαίο DNA διασώζεται τόσο στα οστά όσο και στα ιζήματα του σπηλαίου», ανέφερε.  «Η ομάδα ειδικών του έργου είναι ενθουσιασμένη που θα μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για το σπήλαιο και τους πρώιμους ενοίκους του -ζώα και ανθρώπους- τα επόμενα χρόνια».

Το ανθρώπινο στοιχείο είναι αυτό που εξάπτει περισσότερο την περιέργεια των ερευνητών.

Το σπήλαιο που αλλάζει τα δεδομένα

Ένας περιορισμένος αριθμός τοποθεσιών στη Βρετανία που μπορούν να αναδείξουν τη μετάβαση από τους Νεάντερταλ στους σύγχρονους ανθρώπους, και το σπήλαιο Wogan κάτω από το Κάστρο Pembroke ίσως μόλις σκαρφάλωσε στην κορυφή της λίστας — βοηθώντας ενδεχομένως τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη μετάβαση αυτή, αλλά και την αλληλένδετη σχέση που μπορεί να είχαν τα δύο είδη.

Η ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν σχεδιάζει νέες, εντατικές ανασκαφές τον Μάιο, προσδοκώντας να εντοπίσει επιπλέον στοιχεία δραστηριότητας στο σπήλαιο. Ήδη, οι πρώτες εργασίες έφεραν στο φως οστά από μαμούθ, μαλλιαρούς ρινόκερους, ταράνδους, ιπποπόταμους και άγρια άλογα, καθώς και λίθινα εργαλεία και αποδείξεις ανθρώπινης κατοίκησης σε διάφορες περιόδους.

Η δραστηριότητα των ζώων ενδέχεται να χρονολογείται έως και 120.000 χρόνια πριν, σύμφωνα με τα οστά ιπποποτάμου που η ομάδα πιστεύει ότι ανάγονται στην τελευταία μεσοπαγετωνική περίοδο.
Ο Jon Williams, διευθυντής του Κάστρου Pembroke, δήλωσε ότι καθώς το σπήλαιο Wogan άρχισε να αποκαλύπτει τα μυστικά του, αυτά αποδείχθηκαν πολύ διαφορετικά από τη μεσαιωνική ιστορία με την οποία ασχολείται συνήθως η τοποθεσία, αλλά και άλλες αντίστοιχες σε όλη τη χώρα.

«Δεν υπάρχει άλλη παρόμοια τοποθεσία στη Βρετανία — είναι μια ανακάλυψη που συμβαίνει μια φορά στη ζωή», ανέφερε ο Dinnis. «Με αυτό το νέο έργο μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά για τους πρώιμους προϊστορικούς προγόνους μας, για το πώς ζούσαν και πώς έμοιαζε ο κόσμος τους».

Κάστρο Pembroke της Ουαλίας / Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν

