Αρχαιολογικό «θαύμα» στη Γεωργία: Ανακαλύφθηκαν 168 τοποθεσίες, ανάμεσά τους ένας μυστηριώδης χάλκινος ηλιακός δίσκος και χαμένα οχυρά

Μια μακροχρόνια αρχαιολογική έρευνα στα υψίπεδα της Γεωργίας φέρνει στο φως έναν άγνωστο μέχρι σήμερα, προηγμένο πολιτισμό που ανατρέπει τα όσα γνωρίζαμε για την ιστορία του Καυκάσου.

Μέσα από τον εντοπισμό 168 αρχαίων θέσεων και εντυπωσιακών οχυρώσεων, η περιοχή αναδεικνύεται ως ένας κομβικός πολιτισμικός πόλος που έσφυζε από ζωή σε μεγάλα υψόμετρα.

Τα σπάνια ευρήματα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει ένας μυστηριώδης ηλιακός δίσκος, αποκαλύπτουν τη βαθιά σύνδεση αυτών των κοινοτήτων με τον συμβολισμό και το περιβάλλον τους.

Το αρχαιολογικό έργο διάρκειας οκτώ ετών αποκαλύπτει έναν περίπλοκο πολιτισμό των υψιπέδων, φέρνοντας στο φως 168 αρχαίες τοποθεσίες, αρχαίες οχυρώσεις και σπάνια συμβολικά τεχνουργήματα που επαναπροσδιορίζουν τον Καύκασο ως ένα δυναμικό πολιτισμικό σταυροδρόμι.

Στα ανεμοδαρμένα οροπέδια της νότιας Γεωργίας, εκεί όπου οι ηφαιστειακές λίμνες λαμπυρίζουν κάτω από πανύψηλες κορυφές και οι χειμώνες είναι μεγάλοι και αμείλικτοι, οι αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως έναν ξεχασμένο κόσμο.

Για αιώνες, το οροπέδιο Τζαβαχέτι (Javakheti) παρέμενε μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του Νότιου Καυκάσου.

Τώρα, μια πρωτοποριακή διεθνής ερευνητική προσπάθεια μετατρέπει αυτή τη σιωπή σε μια ζωντανή ιστορία ανθεκτικότητας, τελετουργίας και ανθρώπινης εφευρετικότητας.

Μετά από οκτώ χρόνια εντατικής έρευνας πεδίου, το Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Samtskhe-Javakheti —μια συνεργασία μεταξύ Γεωργιανών και Ιταλών ερευνητών— αποκάλυψε ένα τοπίο πολύ πιο πλούσιο και περίπλοκο από ό,τι φανταζόμασταν στο παρελθόν.

Η ομάδα κατέγραψε 168 αρχαιολογικές θέσεις και πραγματοποίησε ανασκαφές σε τοποθεσίες-κλειδιά, φέρνοντας στο φως στοιχεία που αμφισβητούν παγιωμένες αντιλήψεις για αυτό το απόμακρο ορεινό σύνορο.

Ένα σύνορο – όχι περιφέρεια

Το οροπέδιο Τζαβαχέτι (Javakheti), που παραδοσιακά θεωρούνταν μια περιθωριακή ζώνη, αναδεικνύεται τώρα ως ένα δυναμικό σταυροδρόμι ανάμεσα στα υψίπεδα του Καυκάσου και τις γύρω ευρασιατικές στέπες.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η περιοχή δεν ήταν απομονωμένη αλλά βαθιά διασυνδεδεμένη, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης πολιτισμών, τεχνολογιών και συστημάτων πεποίθησης.

Στρατηγικοί οικισμοί: Μια διαχρονική επιλογή επιβίωσης

Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές, όπως η τηλεπισκόπηση, η χαρτογράφηση μέσω GPS και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), οι αρχαιολόγοι χαρτογράφησαν τα πρότυπα κατοίκησης σε όλο το οροπέδιο.

Τα ευρήματά τους αποκαλύπτουν ένα εντυπωσιακό μοτίβο: αντί για συνεχή κατοίκηση, οι κοινότητες επέστρεφαν στις ίδιες στρατηγικές τοποθεσίες κατά τη διάρκεια χιλιετιών, προσαρμοζόμενες στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές. Οι οχυρώσεις δεσπόζουν στο τοπίο — ογκώδεις λίθινες κατασκευές, συχνά χτισμένες χωρίς κονίαμα, γνωστές ως «κυκλώπεια αρχιτεκτονική».

Ενώ κάποτε θεωρούνταν μόνιμα αμυντικά προπύργια, οι τοποθεσίες αυτές ενδέχεται να λειτουργούσαν και ως προσωρινά καταφύγια για μετακινούμενες ομάδες κτηνοτρόφων κατά τις εποχιακές μεταναστεύσεις τους ή σε περιόδους συγκρούσεων.

Ο λόφος της στάχτης: Μπαραλέτι Νατσαργκόρα

Μία από τις πιο συναρπαστικές ανακαλύψεις προέρχεται από το Μπαραλέτι Νατσαργκόρα (Baraleti Natsargora), έναν λόφο του οποίου το όνομα μεταφράζεται ως «λόφος της στάχτης». Οι ανασκαφές επιβεβαίωσαν την ακρίβεια αυτής της αρχαίας ονομασίας.

Κάτω από την επιφάνεια βρίσκονται πολλαπλά στρώματα κατοίκησης, καθένα από τα οποία φέρει ίχνη από επανειλημμένα συμβάντα πυρκαγιάς. Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως αμυντικά τείχη, οικιστικές δομές και πήλινες κατασκευές που χρονολογούνται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως την Εποχή του Σιδήρου (περίπου 3500–500 π.Χ.).

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν κύκλους καταστροφής και ανοικοδόμησης, αφήνοντας να εννοηθεί ένα ταραγμένο παρελθόν που διαμορφώθηκε τόσο από ανθρώπινες συγκρούσεις όσο και από περιβαλλοντικές πιέσεις.

Ο χάλκινος ηλιακός δίσκος

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό εύρημα από το Μπαραλέτι δεν είναι αρχιτεκτονικό, αλλά συμβολικό: Ένας εξαιρετικής τέχνης χάλκινος ηλιακός δίσκος.

Διακοσμημένο με ομόκεντρα μοτίβα, γωνιώδη σχέδια και προσεκτικά τοποθετημένες οπές, το αντικείμενο αντανακλά μια εξελιγμένη παράδοση μεταλλουργίας που συνδέεται με την ηλιακή εικονογραφία και τις τελετουργικές πρακτικές.

Παρόμοιοι δίσκοι που έχουν βρεθεί στη νότια Γεωργία συσχετίζονται συχνά με γυναικείες ταφές, γεγονός που υποδηλώνει ότι το εύρημα από το Μπαραλέτι ίσως προέρχεται από έναν κοντινό, ανεξερεύνητο ακόμα τάφο.

Το τεχνούργημα προσφέρει μια σπάνια ματιά στον συμβολικό κόσμο αυτών των αρχαίων κοινοτήτων — έναν κόσμο όπου η ουράνια εικονογραφία και η κοινωνική ταυτότητα ήταν στενά συνυφασμένες.

Το Φρούριο Μεγκρέκι (Meghreki) και το μυστήριο των πήλινων πλακιδίων

Ανατολικότερα, το Φρούριο Μεγκρέκι (Meghreki) παρουσιάζει ένα ακόμα επίπεδο μυστηρίου.

Η τοποθεσία, η οποία ήρθε στο φως τυχαία κατά τη διάρκεια σύγχρονων οδικών έργων, αποκάλυψε μια εντυπωσιακά βαθιά και συνεχή αλληλουχία κατοίκησης, που εκτείνεται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως τη μεσαιωνική περίοδο.

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως περίπλοκα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, συμπεριλαμβανομένων περιμετρικών τειχών, αποθηκευτικών χώρων και οικιστικών συγκροτημάτων. Όμως, είναι η ανακάλυψη διακοσμημένων πήλινων πλακιδίων που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών.

Αυτά τα πλακίδια, τα οποία βρέθηκαν ενσωματωμένα σε πήλινες κατασκευές, όπως φούρνους ή υπερυψωμένες πλατφόρμες, φέρουν γεωμετρικά σχέδια χαραγμένα και βαμμένα σε κόκκινο, λευκό και σκούρο μπλε χρώμα.

Τέτοιου είδους διακόσμηση είναι σπάνια στον Νότιο Καύκασο, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα του Μεγκρέκι ιδιαίτερα σημαντικά.

Οι μελετητές πιστεύουν ότι αυτά τα πλακίδια ίσως σηματοδοτούσαν χώρους ιδιαίτερης σημασίας — ενδεχομένως τελετουργικές περιοχές εντός των οικιών ή δείκτες υψηλού κοινωνικού κύρους. Η παρουσία τους υποδηλώνει μια ανάμειξη της καθημερινής ζωής με τη συμβολική έκφραση, όπου τα σπίτια δεν ήταν απλώς καταφύγια, αλλά και τόποι με ιδιαίτερο πολιτισμικό νόημα.

Επαναπροσδιορίζοντας τη ζωή στα Υψίπεδα

Συνολικά, οι ανακαλύψεις στο Μπαραλέτι και το Μεγκρέκι αναδιαμορφώνουν την κατανόησή μας για τη ζωή στον αρχαίο Καύκασο. Κάθε άλλο παρά απομονωμένες ή πρωτόγονες, οι κοινότητες του οροπεδίου Τζαβαχέτι φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα προσαρμοστικές, ανταποκρινόμενες δημιουργικά στις προκλήσεις ενός σκληρού περιβάλλοντος.

Το αρχαιολογικό αρχείο υποδεικνύει μια κοινωνία που καθοριζόταν όχι μόνο από την οχύρωση και την άμυνα, αλλά και από την κινητικότητα, την καινοτομία και την πολιτισμική συνέχεια.

Τα πρότυπα εγκατάστασης υποδηλώνουν μια ευέλικτη προσέγγιση στην κατοίκηση, ενώ τεχνουργήματα όπως οι ηλιακοί δίσκοι και τα διακοσμημένα πλακίδια αποκαλύπτουν περίπλοκα συστήματα πεποιθήσεων και καλλιτεχνικές παραδόσεις. Είναι σημαντικό ότι αυτά τα ευρήματα συμβάλλουν σε ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με το πώς οι αρχαίες κοινωνίες διαχειρίζονταν τα συνοριακά περιβάλλοντα.

Το οροπέδιο Τζαβαχέτι (Javakheti) αναδεικνύεται σε μια υποδειγματική μελέτη περίπτωσης (case study) ανθεκτικότητας — ένας τόπος όπου οι ανθρώπινες κοινότητες ισορροπούσαν ανάμεσα στη σταθερότητα και την κίνηση, την παράδοση και την αλλαγή.

Ένα νέο κεφάλαιο στην αρχαιολογία του Καυκάσου

Το έργο του Samtskhe-Javakheti Project απέχει πολύ από την ολοκλήρωσή του. Με εκατοντάδες τοποθεσίες να έχουν ήδη εντοπιστεί, οι ερευνητές σχεδιάζουν διευρυμένες ανασκαφές, λεπτομερείς αναλύσεις κεραμικής και ολοκληρωμένα προγράμματα ραδιοχρονολόγησης για τον καθορισμό ακριβέστερων χρονολογιών.

Οι μελλοντικές μελέτες θα ενσωματώσουν επίσης περιβαλλοντικά δεδομένα και εθνογραφικές συγκρίσεις για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίοι πληθυσμοί μετακινούνταν στο τοπίο και αλληλεπιδρούσαν με τις γειτονικές περιοχές.

Αυτές οι προσπάθειες υπόσχονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις μας σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ των κοινωνιών των υψιπέδων και των πεδινών περιοχών. Καθώς τα στρώματα πέτρας και στάχτης συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα μυστικά τους, ένα πράγμα είναι σαφές: η ιστορία του οροπεδίου Τζαβαχέτι (Javakheti) δεν είναι πλέον μια ιστορία απομόνωσης.

Είναι μια ιστορία συνέχειας, προσαρμογής και διαχρονικής ανθρώπινης δημιουργικότητας. Στα ψηλά βουνά της νότιας Γεωργίας, το παρελθόν δεν είναι θαμμένο — αναδύεται, κομμάτι-κομμάτι, για να αναδιαμορφώσει την κατανόησή μας για μια ολόκληρη περιοχή.