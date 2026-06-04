Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα

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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για το ταξί που έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4, στο λιμάνι του Πειραιά, το πρωί της Πέμπτης (4/6).

Δυστυχώς, πριν από λίγο οι δύτες που βούτηξαν στη θάλασσα εντόπισαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι ο οδηγός είναι νεκρός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο άνδρας, αγνώστων στοιχείων, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες από το Λιμενικό.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανέλκυσης του ταξί με τη βοήθεια ειδικού γερανοφόρου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) βούτηξαν στη θάλασσα για να εντοπίσουν το όχημα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ταξί έπεσε στο νερό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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