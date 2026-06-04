Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός του ταξί που έπεσε στη θάλασσα

Οι έρευνες στο λιμάνι του Πειραιά για ταξί που έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε4 είχαν τραγική κατάληξη, καθώς οι δύτες εντόπισαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του είναι νεκρός. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και ειδικές μονάδες για την ανέλκυση του οχήματος, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για το ταξί που έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4, στο λιμάνι του Πειραιά.
  • Οι δύτες που βούτηξαν στη θάλασσα εντόπισαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι ο οδηγός είναι νεκρός.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα έπεσε στο νερό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για το ταξί που έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4, στο λιμάνι του Πειραιά, το πρωί της Πέμπτης (4/6).

Λιμάνι Πειραιά: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο όπου «βούτηξε» το όχημα – Πληροφορίες ότι πρόκειται για ταξί, σε εξέλιξη η επιχείρηση από δύτες – ΒΙΝΤΕΟ

Δυστυχώς, πριν από λίγο οι δύτες που βούτηξαν στη θάλασσα εντόπισαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι ο οδηγός είναι νεκρός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο άνδρας, αγνώστων στοιχείων, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες από το Λιμενικό.

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Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανέλκυσης του ταξί με τη βοήθεια ειδικού γερανοφόρου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) βούτηξαν στη θάλασσα για να εντοπίσουν το όχημα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ταξί έπεσε στο νερό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

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