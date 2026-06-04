Λιμάνι Πειραιά: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο όπου «βούτηξε» το όχημα – Πληροφορίες ότι πρόκειται για ταξί, σε εξέλιξη η επιχείρηση από δύτες – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών επιχειρούν να προσεγγίσουν το όχημα για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ταξί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.
  • Δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών προσπαθούν να προσεγγίσουν το όχημα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο.
  • Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται επίσημα αναφέρουν ότι το όχημα που έπεσε στη θάλασσα είναι ένα ταξί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.

Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) έχουν βουτήξει στη θάλασσα και προσπαθούν να προσεγγίσουν το όχημα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο.

Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται επίσημα αναφέρουν ότι το όχημα που έπεσε στη θάλασσα είναι ένα ταξί.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ γερανοφόρο όχημα αναμένεται να προχωρήσει σε ανέλκυση του οχήματος.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο:

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