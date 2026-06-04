Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (4/6) στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.