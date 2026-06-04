Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Πέμπτης, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε4. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό τυχόν επιβαινόντων και την ανέλκυση του οχήματος, με τη συμμετοχή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και γερανοφόρου οχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (4/6) στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση από ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα μεταβαίνουν στο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (4/6) στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.

 

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