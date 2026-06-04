Άφαντος παραμένει ο κρατούμενος που απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Ένας 48χρονος κρατούμενος, αλβανικής καταγωγής, παραμένει άφαντος για δεύτερο 24ωρο μετά την απόδρασή του από τις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Τρίτης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο τον δείχνει να τρέχει σε δρόμο της περιοχής λίγα λεπτά μετά τη διαφυγή του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άφαντος για δεύτερο 24ωρο παραμένει ο 48χρονος κρατούμενος που απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
  • Η απόδραση έγινε στις 8.30 το πρωί της Τρίτης, με τον κρατούμενο να εκμεταλλεύεται τη διαδικασία της τροφοδοσίας. Νέο βίντεο ντοκουμέντο τον δείχνει να τρέχει στη Γρηγορίου Λαμπράκη λίγα λεπτά μετά.
  • Προβληματισμός επικρατεί στις αρχές, καθώς ο κρατούμενος αναμενόταν να πάρει άδεια λίγες ημέρες μετά την απόδρασή του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

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Άφαντος για δεύτερο 24ωρο παραμένει ο 48χρονος κρατούμενος, ο οποίος απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Κορυδαλλός: Βίντεο από τη στιγμή της απόδρασης του 48χρονου κρατούμενου από τις φυλακές

Η απόδραση έγινε στις 8.30 το πρωί της Τρίτης, όταν ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εργαζόταν στη μονάδα της κεντρικής αποθήκης, εκμεταλλεύθηκε τη διαδικασία της τροφοδοσίας και διέφυγε μπροστά στα μάτια των φρουρών, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, που βλέπει το φως της δημοσιότητας, δείχνει τον κρατούμενο να τρέχει στη Γρηγορίου Λαμπράκη, λίγα λεπτά μετά την απόδρασή του.

Φυλακές Κορυδαλλού: Συνελήφθησαν 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι για την απόδραση του κρατουμένου – Πώς κατάφερε να διαφύγει

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 48χρονος είχε πρόσφατα μεταχθεί από τις φυλακές της Κέρκυρας σε αυτές του Κορυδαλλού.

Το στοιχείο που προβληματίζει τις αρχές είναι ότι ο κρατούμενος αναμενόταν να πάρει άδεια λίγες μόλις ημέρες μετά την απόδρασή του. Επέλεξε, όμως, να το σκάσει την Τρίτη, αντί να πάρει κανονικά την άδειά του και… να εξαφανιστεί.

Κρατούμενος απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού – Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Δείτε το νέο βίντεο:

 

 

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