Άφαντος παραμένει ο κρατούμενος που απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Άφαντος για δεύτερο 24ωρο παραμένει ο 48χρονος κρατούμενος, ο οποίος απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Η απόδραση έγινε στις 8.30 το πρωί της Τρίτης, όταν ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εργαζόταν στη μονάδα της κεντρικής αποθήκης, εκμεταλλεύθηκε τη διαδικασία της τροφοδοσίας και διέφυγε μπροστά στα μάτια των φρουρών, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, που βλέπει το φως της δημοσιότητας, δείχνει τον κρατούμενο να τρέχει στη Γρηγορίου Λαμπράκη, λίγα λεπτά μετά την απόδρασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 48χρονος είχε πρόσφατα μεταχθεί από τις φυλακές της Κέρκυρας σε αυτές του Κορυδαλλού.

Το στοιχείο που προβληματίζει τις αρχές είναι ότι ο κρατούμενος αναμενόταν να πάρει άδεια λίγες μόλις ημέρες μετά την απόδρασή του. Επέλεξε, όμως, να το σκάσει την Τρίτη, αντί να πάρει κανονικά την άδειά του και… να εξαφανιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Δείτε το νέο βίντεο: