Κορυδαλλός: Βίντεο από τη στιγμή της απόδρασης του 48χρονου κρατούμενου από τις φυλακές

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Βίντεο από την απόδραση κρατούμενου των φυλακών Κορυδαλλού φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA. Όλα συνέβησαν στις 8.30 το πρωί της Τρίτης στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο βίντεο φαίνεται ο 48χρονος να το βάζει στα πόδια, ενώ πίσω του ακολουθούν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Ο ένας εκ των δύο έχει καταγραφεί να τον κυνηγά, ενώ ο δεύτερος περπατά, έχοντας πιθανότατα το κινητό στο χέρι, ώστε να ενημερώσει για να φτάσουν περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή.

Λόγω της ώρας η Γρηγορίου Λαμπράκη αλλά και η περιοχή γενικότερα παρουσίαζε αυξημένη κίνηση και περαστικοί είδαν τα πάντα να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους.

Η απόδρασή του πάντως ήταν πετυχημένη, καθώς μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε συλληφθεί.

Ο 48χρονος εκμεταλλεύθηκε τη διαδικασία της τροφοδοσίας σε μία ανοιχτή πύλη και κατάφερε να διαφύγει μπροστά στα μάτια των φρουρών που ήταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή. Άρχισε η καταδίωξη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το περίεργο στοιχείο που προβληματίζει τις Αρχές

Υπάρχει πάντως και ένα στοιχείο το οποίο προβληματίζει τις Αρχές. Τις δύο επόμενες ημέρες αναμένονταν ο κρατούμενος να πάρει άδεια, διάρκειας τουλάχιστον τριών ημερών. Και όμως, ο συγκεκριμένος επέλεξε τη σημερινή ημέρα να αποδράσει, αντί να πάρει κανονικά την άδειά του και να εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια αυτής. Θεωρείται λοιπόν περίεργο που επέλεξε να δραπετεύσει σήμερα.

Σημειώνεται ότι υπάρχει πειθαρχική διαδικασία σε εξέλιξη για τυχόν ευθύνες σωφρονιστικών.