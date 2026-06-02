Κορυδαλλός: Βίντεο από τη στιγμή της απόδρασης του 48χρονου κρατούμενου από τις φυλακές

Ένας 48χρονος κρατούμενος απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Τρίτης, εκμεταλλευόμενος τη διαδικασία τροφοδοσίας, με την καταδίωξη από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να καταγράφεται σε βίντεο. Παρόλο που αναμενόταν να λάβει άδεια τις επόμενες ημέρες, ο δραπέτης επέλεξε να αποδράσει, γεγονός που προβληματίζει τις αρχές. Μέχρι αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο κρατούμενος παρέμενε ασύλληπτος, ενώ έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τυχόν ευθύνες των σωφρονιστικών υπαλλήλων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο από την απόδραση 48χρονου κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού ήρθε στη δημοσιότητα. Ο δραπέτης το έβαλε στα πόδια στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, ενώ τον καταδίωκαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι.
  • Ο 48χρονος εκμεταλλεύθηκε τη διαδικασία της τροφοδοσίας σε μία ανοιχτή πύλη και κατάφερε να διαφύγει μπροστά στα μάτια των φρουρών. Η καταδίωξη δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε συλληφθεί.
  • Προβληματισμό προκαλεί στις αρχές το γεγονός ότι ο κρατούμενος θα έπαιρνε άδεια τις επόμενες ημέρες, επιλέγοντας ωστόσο τη δραπέτευση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πειθαρχική διαδικασία για τυχόν ευθύνες σωφρονιστικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Βίντεο από την απόδραση κρατούμενου των φυλακών Κορυδαλλού φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA. Όλα συνέβησαν στις 8.30 το πρωί της Τρίτης στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο βίντεο φαίνεται ο 48χρονος να το βάζει στα πόδια, ενώ πίσω του ακολουθούν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Ο ένας εκ των δύο έχει καταγραφεί να τον κυνηγά, ενώ ο δεύτερος περπατά, έχοντας πιθανότατα το κινητό στο χέρι, ώστε να ενημερώσει για να φτάσουν περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή.

Λόγω της ώρας η Γρηγορίου Λαμπράκη αλλά και η περιοχή γενικότερα παρουσίαζε αυξημένη κίνηση και περαστικοί είδαν τα πάντα να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους.

Η απόδρασή του πάντως ήταν πετυχημένη, καθώς μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε συλληφθεί.

Ο 48χρονος εκμεταλλεύθηκε τη διαδικασία της τροφοδοσίας σε μία ανοιχτή πύλη και κατάφερε να διαφύγει μπροστά στα μάτια των φρουρών που ήταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή. Άρχισε η καταδίωξη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το περίεργο στοιχείο που προβληματίζει τις Αρχές

Υπάρχει πάντως και ένα στοιχείο το οποίο προβληματίζει τις Αρχές. Τις δύο επόμενες ημέρες αναμένονταν ο κρατούμενος να πάρει άδεια, διάρκειας τουλάχιστον τριών ημερών. Και όμως, ο συγκεκριμένος επέλεξε τη σημερινή ημέρα να αποδράσει, αντί να πάρει κανονικά την άδειά του και να εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια αυτής. Θεωρείται λοιπόν περίεργο που επέλεξε να δραπετεύσει σήμερα.

Σημειώνεται ότι υπάρχει πειθαρχική διαδικασία σε εξέλιξη για τυχόν ευθύνες σωφρονιστικών.

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