Βίντεο: Οδηγός μηχανής οδηγούσε στο κέντρο της Αθήνας με μεγάλο φίδι τυλιγμένο στον λαιμό του

Ένα ασυνήθιστο βίντεο από δρόμο της Αθήνας δείχνει μοτοσικλετιστή να οδηγεί με ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του. Οι εικόνες διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σχόλια για τους πιθανούς κινδύνους στην οδική ασφάλεια.

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Κοινωνία

Φίδι, κέντρο Αθήνας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας μοτοσικλετιστής καταγράφηκε σε δρόμο της Αθήνας να οδηγεί φορώντας κράνος και έχοντας ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του.
  • Το σχετικό βίντεο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί χρήστες σχολίασαν το ασυνήθιστο θέαμα.
  • Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχία για την ασφάλεια του αναβάτη και των υπόλοιπων οδηγών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε δρόμο της Αθήνας, όπου ένας μοτοσικλετιστής κινούνταν έχοντας ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του.

Ο αναβάτης φορούσε κράνος και οδηγούσε κανονικά τη μοτοσικλέτα του, ενώ το ερπετό παρέμενε πάνω στο σώμα του καθ’ όλη τη διάρκεια του σχετικού βίντεο.

Το θέαμα προκάλεσε την έκπληξη των διερχόμενων οδηγών. Το βίντεο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άρχισε να διαδίδεται, συγκεντρώνοντας προβολές και σχόλια από χρήστες.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αρκετοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ άλλοι εξέφρασαν προβληματισμό για τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να προκαλέσει η παρουσία του φιδιού κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Τα σχόλια επικεντρώθηκαν κυρίως στην οδική ασφάλεια, τόσο για τον ίδιο τον μοτοσικλετιστή όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στον δρόμο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του αναβάτη, το είδος του φιδιού, τον ακριβή δρόμο ή τον χρόνο κατά τον οποίο καταγράφηκε το περιστατικό.

@chris.k908 #fyp #fyy ♬ Exei Kameras I troxaia – marcianobeatzz

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