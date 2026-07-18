Αναπληρωτής ΥΠΕΞ Τουρκίας: Η Άγκυρα «πιο κοντά» από ποτέ στα F-35 – «Περιττή» η ελληνική αντίθεση στην αμυντική συνεργασία

Πιο κοντά από ποτέ στην εξεύρεση κοινής λύσης ως προς το ζήτημα των αεροσκαφών και τις κυρώσεις CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions, Πράξη Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων), βρίσκονται ΗΠΑ και Τουρκία, τουλάχιστον κατά τον κ. Λεβέντ Γκουμρουκτσού, ο οποίος προέβη σε ανάλογη δήλωση χτες Παρασκευή.

Ο συγκεκριμένος είναι αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας αλλά και μόνιμος αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Πρόγραμμα της Τουρκίας του Atlantic Council στην Ουάσινγκτον, ο Γκουμρουκτζού ανέφερε ότι η επίλυση του ζητήματος αποτελούσε κορυφαία προτεραιότητα όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, γεγονός που οδήγησε στη σύσταση μιας κοινής πολιτικής και στρατιωτικής ομάδας εργασίας.

«Έχουν εξετάσει πολλές διαφορετικές επιλογές για να ικανοποιηθούν οι νομικές υποχρεώσεις από την πλευρά των ΗΠΑ και οι πολιτικές και οικονομικές παραμέτρους από την πλευρά της Τουρκίας», επεσήμανε.

«Αυτή τη φορά αισθανόμαστε πραγματικά πιο κοντά. Πιστεύουμε ότι ίσως καταφέρουμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα και να αφήσουμε το πρόβλημα πίσω μας», υπογράμμισε, προσθέτοντας πάντως ότι δεν είναι σε θέση ακόμη να δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα μοιάζει μια ενδεχόμενη συμφωνία ή πότε θα επιτευχθεί.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία, πραγματικά τα τελευταία 10 έως 15 χρόνια, έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αμερικανική κυβέρνηση ότι, όταν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα τηρήσουν και εκείνοι το δικό τους μέρος της συμφωνίας», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η προσπάθεια αυτή υπερβαίνει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, περιγράφοντάς την ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία «πολύ βαθύτερης συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» μεταξύ των δύο χωρών.

Turkish Deputy FM Levent Gümrükçü on Türkiye’s F-35 jets: This time we really feel closer. We feel that we might be able to resolve this issue and leave that problem behind ourselves. I would say, because for the first time ever, really for the last 10 to 15 years, we have full… pic.twitter.com/wBWne6vP2g — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

Η αναφορά στους S-400 και την αγορά τους από τη Ρωσία

Όσον αφορά την αγορά των ρωσικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία το 2019, ο Γκουμρουκτζού δήλωσε ότι η Τουρκία αντιμετώπιζε επείγουσα ανάγκη για αεροπορική άμυνα, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εναλλακτικά συστήματα από τους συμμάχους της. Ο Γκουμρουκτζού ανέφερε ότι η Άγκυρα στράφηκε στη Ρωσία για να καλύψει ένα «άμεσο κενό» στην επείγουσα ανάγκη της για αεροπορική άμυνα, χαρακτηρίζοντάς την «εφάπαξ προμήθεια».

«Αναγκαστήκαμε να αγοράσουμε αυτό το S-400 ως άμεση λύση για την κάλυψη του κενού. Αλλά αμέσως μετά, έχουμε δηλώσει στους συμμάχους μας ότι πρόκειται για μια εφάπαξ προμήθεια», είπε.

Ερωτηθείς για την αντίθεση αρκετών μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ορισμένων ελληνικής καταγωγής, απάντησε: «όχι μόνο τα μέλη του Κογκρέσου ελληνικής καταγωγής, αλλά και από την Ελλάδα έχουν ακουστεί ορισμένες δηλώσεις σχετικά με το θέμα αυτό, και πιστεύω ότι πρόκειται για ένα είδος περιττής πολιτικής. Όταν η Ελλάδα αγοράζει δικό της αμυντικό εξοπλισμό από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαίων συμμάχων, δεν έχουμε σχολιάσει ποτέ το θέμα αυτό, επειδή ανήκουμε στην ίδια συμμαχία, και θα χαρούμε μόνο αν οι σύμμαχοί μας γίνουν ισχυρότεροι στην άμυνά τους», τόνισε.