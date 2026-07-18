ΗΠΑ: Μητέρα στην Αλαμπάμα κατηγορείται για τη δολοφονία της 2χρονης κόρης της – Βρέθηκε δεμένη και πέθανε από ασφυξία

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Μία 22χρονη μητέρα από την Αλαμπάμα κατηγορείται για τη δολοφονία της δίχρονης κόρης της, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα και μπρούμυτα πάνω σε κρεβάτι για περισσότερες από 12 ώρες, μέχρι που πέθανε από ασφυξία. Ένας δεύτερος ύποπτος στην υπόθεση αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα δύο ημέρες αργότερα.

Η Σιέρα Σέι Χάνταγουεϊ, 22 ετών, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο της δίχρονης κόρης της, Μάντιλιν Χάνταγουεϊ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στις 12 Ιουνίου στην πόλη Λανέτ της Αλαμπάμα.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Τσέιμπερς, το παιδί βρέθηκε μπρούμυτα σε κρεβάτι, με δεμένα τα χέρια, τα πόδια και τους αστραγάλους, όπου φέρεται να είχε παραμείνει για περισσότερο από 12 ώρες.

Ο δεύτερος ύποπτος, ο Κρίστιαν Μάιλς Στέρκι, πέθανε στις 14 Ιουνίου από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για θάνατο από ασφυξία

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μικρή Μάντιλιν πέθανε από ασφυξία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Παραμένει επίσης άγνωστο ποια ήταν η σχέση του Στέρκι με το παιδί.

Αν και ο θάνατος της δίχρονης σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου, το Γραφείο του Σερίφη ανακοίνωσε ότι μόλις αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκε η έρευνα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της μητέρας.

Η ανάρτηση στο Facebook και το συγκινητικό μήνυμα στην κηδεία

Στο προφίλ της στο Facebook, όπου εμφανίζεται με το όνομα Sierra Hill, η 22χρονη είχε αναρτήσει αφιέρωμα στη μικρή της κόρη με την επιγραφή:

«Madilynn Grace 09/22/2023-06/12/2026»

και τη φράση:

«But GOD» («Όμως ο Θεός»).

Στην αγγελία θανάτου, η μικρή Μάντιλιν περιγράφεται ως ένας «πολύτιμος άγγελος».

«Παρότι ο χρόνος που περάσαμε μαζί της ήταν τραγικά σύντομος, η Μάντιλιν γέμισε τις ζωές μας με αμέτρητη αγάπη, γέλιο και χαρά. Το λαμπερό της χαμόγελο, το περίεργο πνεύμα της και η χαρούμενη καρδιά της έδιναν ζωή σε όλους όσοι τη γνώρισαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι το κοριτσάκι αγαπούσε να παίζει με κούκλες, να παίζει στην αυλή και να μεγαλώνει ξέγνοιαστα δίπλα στους καλύτερους φίλους του.

Η Σιέρα Χάνταγουεϊ κρατείται στο Κέντρο Κράτησης της κομητείας Τσέιμπερς χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.