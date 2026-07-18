Ιράν: Αναστέλλει τις δεσμεύσεις του από τη συμφωνία εκεχειρίας με τις ΗΠΑ

Το Ιράν ανέστειλε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από έναν μήνα, δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών είχε βάλει τέλος σε εβδομάδες συγκρούσεων και είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς, οι ίδιοι οι Αμερικανοί προχώρησαν σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες, παραβιάζοντας τις δικές τους δεσμεύσεις», δήλωσε ο Γκαριμπαμπαντί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, αναφέρει το CNN.

«Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις μας και ουσιαστικά δεν τις εφαρμόζουμε πλέον», πρόσθεσε.

«Δεν σχεδιάζουμε διαπραγματεύσεις»

Οι δηλώσεις του αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν ουσιαστικά παγώσει.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θεωρεί την εκεχειρία «τελειωμένη», μετά από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πλοίο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι η υπεράσπιση της χώρας μας. Θα το κάνουμε με σταθερότητα και αποφασιστικότητα και πιστεύω ότι οι Αμερικανοί έλαβαν για άλλη μία φορά την απάντησή τους, ότι αυτές οι επιθετικές ενέργειες δεν θα τους οδηγήσουν πουθενά», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, είχε επίσης δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά «αποφασιστικά» στα αμερικανικά πλήγματα και ότι δεν σχεδιάζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σχέδια για διαπραγματεύσεις και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υπεράσπιση της χώρας», είχε δηλώσει ο Μπαγαεΐ σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη.