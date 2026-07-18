Ολλανδία: Τεράστιο εργαστήριο παραγωγής MDMA και ecstasy εντοπίστηκε στη Χάγη – Εκκενώθηκαν δεκάδες σπίτια λόγω κινδύνου έκρηξης

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Ένα από τα μεγαλύτερα παράνομα εργαστήρια παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών εντοπίστηκε την Παρασκευή σε κτίριο στη συνοικία Χέστερμπουουρτ της Χάγης, με τις αρχές να εκκενώνουν δεκάδες κατοικίες εξαιτίας του σοβαρού κινδύνου έκρηξης. Δύο άτομα συνελήφθησαν.

Το εργαστήριο, το οποίο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία κατοίκων για έντονη και ασυνήθιστη δυσοσμία στην οδό Meidoornstraat.

Παρήγαγαν MDMA και ecstasy

Όταν στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και αστυνομικοί, ένας ύποπτος έτρεξε μέσα στο κτίριο, όπου γλίστρησε και έπεσε. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εντοπίστηκε καλυμμένος με χημικά υγρά και συνελήφθη.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής στην ολλανδική εφημερίδα De Volkskrant, στο εργαστήριο παρασκευάζονταν MDMA και χάπια ecstasy, ενώ επισήμως το κτίριο ήταν δηλωμένο ως ξυλουργείο.

Χιλιάδες λίτρα χημικών ουσιών

Η επιχείρηση αποσυναρμολόγησης του εργαστηρίου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στον χώρο υπήρχαν χιλιάδες λίτρα χημικών πρώτων υλών αποθηκευμένα σε βαρέλια.

Παράλληλα, σε ορισμένα από αυτά συνεχιζόταν χημική αντίδραση, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά επικίνδυνη τη διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας.

«Σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία μπορείς να παρασκευάσεις χάπια. Σε διαφορετική θερμοκρασία μπορεί να προκληθεί έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Το Εθνικό Κέντρο Αποξήλωσης Εργαστηρίων Ναρκωτικών της ολλανδικής αστυνομίας (LFO), σε συνεργασία με την εξειδικευμένη υπηρεσία αντιμετώπισης χημικών περιστατικών SEON, κατάφερε να διακόψει με ασφάλεια την παραγωγή.

Πυροσβεστικά οχήματα παρέμειναν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, έτοιμα να χρησιμοποιήσουν αφρό κατάσβεσης σε περίπτωση ανάφλεξης.

Απομακρύνθηκαν περίπου 150 περίοικοι λόγω κινδύνου έκρηξης

Λόγω του κινδύνου έκρηξης, περίπου 150 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν δεκάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Αργά το βράδυ είχαν ήδη απομακρυνθεί έξι έως επτά βαρέλια που περιείχαν 500 έως 750 λίτρα χημικών ουσιών σε ενεργή παραγωγική διαδικασία.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι η κατάσταση ήταν πλέον «σταθερή και ασφαλής», καθώς η παραγωγή είχε διακοπεί. Ωστόσο, μέσα στο κτίριο παρέμεναν χιλιάδες λίτρα πρώτων υλών για την παρασκευή ναρκωτικών.

Τμήμα της οδού Meidoornstraat θα παραμείνει κλειστό και σήμερα Σάββατο, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες της αστυνομίας και οι εργασίες απορρύπανσης του χώρου.

Οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ αργότερα το βράδυ συνελήφθη και δεύτερος ύποπτος.