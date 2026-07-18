Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Φέτος ευχαριστώ εμένα, που επέμεινα, άντεξα, συνειδητοποίησα και προσπάθησα» – Η εξομολόγηση για τα γενέθλιά της

Σημαντική η σημερινή ημέρα για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η οποία σβήνει 49 κεράκια και, αντί για μια τυπική γιορτινή φωτογραφία, επέλεξε να κάνει μια βαθιά βουτιά στον εαυτό της.

Η ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, μία από το μακρινό 1990 και μία σημερινή, δημοσιεύοντας ένα εξαιρετικά εξομολογητικό κείμενο στο Instagram.

Στην ανάρτηση της έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ξέρεις ποιά είσαι και αν δεν αφήσεις τον κόσμο να σε τραβήξει σε άλλες κατευθύνσεις, όλα είναι δρομολογημένα απ’ την ψυχή σου να σε πάνε εκεί που θες να πας.

Το 1990 ήξερα. Το 2026, ξέρω πάλι.

Στο μεσοδιάστημα έκανα ό,τι μπορούσα να χωρέσω σε καταστάσεις που δεν είχα καμία δουλειά να βρίσκομαι.

Χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια για να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Και ξεκινάω ξανά.

Ένα χρόνο πριν τον μισό αιώνα, μέσα μου βρήκα την ενέργεια της εφηβείας μου, και αυτή με πήρε και με σήκωσε! Κυριολεκτικά!

Ευχαριστώ κάθε χρόνο τους δασκάλους μου, τους δύσκολους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου, τους κακοποιητές, τους ανθρώπους που αγάπησα και με πέταξαν μέσα στο σκοτάδι.

Το Unforgiven II δεν είναι τυχαία επιλογή. Πρόσεξε τους στίχους του. Σε καλεί να μιλήσεις, για ό,τι σε πλήγωσε και να πάρεις θέση γι’ αυτούς που πληγώθηκαν. Ήρθε στο δρόμο μου να μου επιβεβαιώσει όλα όσα με ορίζουν.

Γι’ αυτό φετος, ευχαριστώ εμένα.

Που επέμεινα και άντεξα και συνειδητοποίησα και προσπάθησα.

Που διάλεξα τη φυλή μου και και όχι τις επιφανειακές και εφήμερες ικανοποιήσεις.

Είμαι τόσο ευγνώμων που μεγαλώνω.

Μην ακούτε κανένα.

Μόνο το παιδί μέσα σας».